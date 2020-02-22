ZICO坦言未料到《Any Song》会大火 谦逊称是自己幸运





大热歌曲《Any Song》的演唱者ZICO日前接受了杂志《THE STAR》的专访，拍摄画报之余，也吐露了《Any Song》大火后的心情。

26日发行的全新一期《THE STAR》杂志中，将潮人ZICO的时尚魅力全数展现。尤其是突出展现了ZICO对于墨镜的独到品味。

在访谈中被问到是否预料到《Any Song》会如此大热，ZICO坦言称：“完全没有想到。无论多么好的构想，如果想完全达到企划及意图的效果，是需要时机和运气的。这首歌正式基于所有这些才成就的。”ZICO表示，见到大众对歌曲的喜爱，认识到不少人和自己原来有着相似的想法和感情，就好像大家都在等待这样一首作品的出现。ZICO也对大众给予如此厚爱表达了深深的谢意。

ZICO去年成立了自己的公司KOZ娱乐，希望不仅局限于嘻哈，而是创作更加多元化的作品。访谈中ZICO就公司运营称：“目前为止还不算很吃力，所有一切和我一直以来所坚持的都很一致，所以并没有觉得有压力。”

马上即将跨入而立之年的ZICO，在谈到对“30岁”的看法时说：“20多岁的我是炽热的，可以说如战斗般生活。即将到来的30岁，我也应该保持炽热的状态，有责任感，希望成为一个无法不炽热的人”，表达了ZICO对未来生活的热情。