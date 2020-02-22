新冠肺炎疫情持续 再致演唱会、演艺活动延期或取消





鉴于目前新冠肺炎疫情仍在持续，过去一周，多数演艺明星取消了原定日程。

B1A4原定于3月22日举行官方歌迷见面会“路”，26日，经纪公司发表声明称，为观众及艺人、工作人员的安全和健康考虑，决定取消举行歌迷会，原定于28日起发售的门票也同时宣布取消。

男团TOMORROW × TOGETHER经纪公司BIGHIT也于26日宣布即将于3月7日、8日举行的歌迷见面会决定取消。而刚刚回归的防弹少年团也受到波及，原定于3月举行的脱口秀日程也宣布将延期举行。

李文世原计划3月中旬起从首尔开始举行全国巡演，但因疫情影响也不得不宣布首尔12场小剧场演唱会。李文世方面表示，全国巡演起始站演出改为5月的江陵演唱会，但届时也将视情况而做出相应调整。

TWICE方面也与日前宣布，即将于3月7日、8日举行的首尔演唱会将取消。但歌迷仍可通过网络购买TWICE周边。

除演唱会等演出受影响外，疫情对正在服兵役的明星也产生了影响。如正在休退伍前假期的2PM成员张佑荣，考虑到军队安全，张佑荣将按规定不返回部队而直接退伍。

另外，面对疫情，善美、朴叙俊、李承焕、宋佳人等演艺界人士也纷纷捐款捐物，为抗击疫情献力。