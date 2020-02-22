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首先，跑慢点。运动强度越大，越费力，对关节的压力就越大。因此就要选择适当的运动强度，以跑步时自感轻松或稍费力为宜。如果跑步时能够从容地和别人聊天或打电话，而不是上气不接下气，这样的强度就适合且安全，对关节冲击不大。

第二. 跑短点。运动时间和距离都不宜过长，一般在一小时以内为好。强度和时间距离组合起来可反映运动量，跑完要看个人状态，运动后如果感到非常累，下次就要减量。

第三，跑低点。低是指跑步时脚底离地的高度，就是说跑姿要正确，小步幅高步频，脚底离地越近，对关节冲击越小，高抬腿大步跑一定伤关节。

第四，跑少点。没必要天天跑步，每周3至5次足够。不跑步的时候可以做力量训练或拉伸运动。

第五，热身整理认真点。为护好关节，运动前的热身要充分而认真，热身时的拉伸要适度，跑完要做好整理运动，让身体慢慢放松，凉下来，各关节充分伸展，以不痛为原则。

第六，瘦一点。人越胖，膝关节承受的压力越大，所以，要护关节，必须减肥。

第七，呵护多一点。选择一双能够缓冲震动，增加稳定性的跑鞋，专门针对膝关节做些强化训练，如靠墙蹲。避免骤起骤停、高冲击性的动作。只有在平时和运动时都有保护关节的意识，并掌握适量运动科学运动的方法，关节损伤才会远离。

第八，路软一点。不要在马路和山路上跑步。因为马路路面太硬，山路路面不平，都会给膝盖造成很大的负担，应该尽量在软一点的比较平坦的地面跑步。





（文中窍门来自李*武听友）