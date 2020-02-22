韩国电动自行车的发展状况

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自行车具有经济实惠、绿色环保、有助于健康等诸多优点，在韩国已成为最理想又便捷的代步工具。韩国的自行车产业也很发达，且拥有电动自行车的核心技术、世界一流的电动车电池技术，三千里、ALTON、MOTOVELO、曼都等自行车厂家均生产电动自行车，价位从30万-200万韩元不等。不过，电动自行车在韩国国内的发展速度比较缓慢，因为政府直到2018年仍将电动自行车与摩托车一并归类为“机动车”，必须取得驾照才能骑车。而且电动自行车只能在道路上行驶，禁止在自行车路通行。还有，电动自行车的价格比自行车贵一些，加之行驶里程短等技术问题以及充电桩的不足，这些因素使得电动自行车一直以来未能在韩国大面积推广，市场占有率仅占1%左右。





目前，韩国的电动自行车根据驱动方式分为助力驱动与全电动驱动。助力驱动方式指人力踩脚踏板时电动运转，采用这一方式的电动自行车主要在韩国、欧洲、日本等国出售，一次充电可以行驶3、40公里，没有驾照也可以骑车。为了推广电动自行车，韩国从2018年3月22日起，允许时速25公里以下、整车重量不大于30公斤的电动助力自行车在自行车路通行。在韩国，13周岁以上可以骑电动助力自行车。全电动驱动方式的电动自行车像摩托车一样，转动把手或按钮就可以行驶，但这类电动自行车属于机动车，不能在自行车路行驶，持有机动车驾照才能骑车。在韩国，16周岁以上可以考机动车驾照。全电动自行车在道路上行驶时，车速不得超过时速30公里。





另外，韩国人购买电动自行车时，必须向有关单位申报电动自行车符合安全标准，即电机功率在330瓦以下，电池电压不超过48伏，充电器上贴有安全认证标志。