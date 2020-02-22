让清洁空气伴你左右——韩国“Discovalley”公司

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韩国企业一直通过一些创新想法改变全球经济。今天，我们将带领大家走进韩国“Discovalley”公司，这是一家个人便携式空气净化器开发商。让我们与公司首席执行官金钟柏（音译：김종백）先生一道聊一聊他们公司。





在成立公司之前，金先生对创意产品表现出了浓厚的兴趣。有了自己的孩子后，他对环境产生了兴趣，并开始关注空气净化器。人们对于空气净化器的需求一直在增长，因为细小的灰尘颗粒一直对健康构成严重威胁，但是市场上没有物美价廉的空气净化器。他成立的公司“Discovalley”的名字就是将迪斯科和硅谷两个词相结合。迪斯科其实是一种照明装置，可以从多个方向照亮各种颜色，而硅谷被称为创新的摇篮。我们公司的名称包含了公司决心实现新的闪耀的想法，并成长为一家创新型公司。事实上，韩国“Discovalley”公司提出了一个绝妙的想法来开发空气净化器。





韩国便携式空气净化器市场已经快速增长，到2018年将达到140万台，市场上有多种型号可供选择。其中，韩国“Discovalley”公司的产品优势很明显，因为它可以安装在便携式风扇上。近年来，便携式风扇已成为夏季必备品。5瓦风扇可产生强风，其风速超过每小时30公里，吹风距离为4.5米。这种手持风扇的基本功能与安装在高性能便携式空气净化器中的风扇一样。在努力打造一款价格低廉却实用的空气净化器时，韩国“Discovalley”公司提出了将空气净化器与4英寸便携式风扇相结合的想法。经过大量讨论和反复设计修改，公司成功地开发了新产品。空气净化器的顶部和底部均已拆除，可以插入便携式风扇中，从而成为单人使用的新型空气净化器。这款小型设备的直径为10厘米，高度为7厘米，重量不到185克。便携式空气净化器可确保更大的便携性而不影响净化性能。





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性能测试表明，“FINEPLuG”这款产品能够快速稳定地净化空气。在汽车或婴儿车中，空气净化器只需一分半钟到两分钟的时间就能将细小的粉尘颗粒的污染水平从“非常差”变成“非常好”。更好的是，它可以方便地放在口袋里。除了创意设计和低廉的价格外，韩国“Discovalley”公司还为产品设计付出了很多努力。通过与专业设计师的合作，公司推出了简单可爱的设计，极大地吸引了年轻学生和上班族。在发布新产品之前，韩国“Discovalley”公司通过众筹平台“Wadiz Funding”对其进行了发布。这款个人空气净化器引起了热烈的反响，一天之内就达到了初始众筹目标的100％，第二周达到了1150％的惊人水平。韩国“Discovalley”公司还接到了海外的询单。





韩国“Discovalley”公司提出了一个新颖的想法——开发一款价格合理的便携式空气净化器。我们期待“Discovalley”公司能够改变消费者对于空气净化器高价高性能的固有观念，让更多的消费者享受物美价廉的便携式空气净化器所带来的好处。