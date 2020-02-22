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3月书斋特辑“文学作品中的女性故事”

第一部 池河莲的小说《山路》









仔细想想，人们一定觉得我明知丈夫爱上了别的女人，却没有马上找他理论很是奇怪。哪怕只是一个晚上，可就这么跟没事儿人一样，也的确让人难以理解。但于我来说，在还没有做好心理准备之前，很难去面对这个突如其来又令人烦恼的问题。





생각하면 남편이 다른 여자를 사랑한다는,

이 거추장스러운 문제를 안고,

비록 하룻밤 동안이라고는 하지만

남편 앞에서 내색하지 않은 것이 되레 의심쩍을 일이기도 하나

한편 나로서는 또 제대로 여기에 대한

다소나마 마음의 준비 없이 뛰어들 수는 없었던 것이다.









小说《山路》1942年发表于《春秋》杂志，描述了封建家长制度桎梏之下的女性所面对的冰冷现实，用细腻的笔触勾画出她们的内心情感。









“别的不管什么你都可以赢，但爱他这件事请不要让我输掉。否则，我只能选择自我堕落了。 ”

延熙用充满悲伤的语调接着说：“他是一个非常重视自己生活原则的人，即使他爱我胜过爱你，也不会在现实中表现出来。”

也许就是为了说这句话，延熙才把顺在约出来。

顺在感到很疲惫，一言不发。

她觉得延熙才更让人佩服，她是那么真挚，那么勇敢。





“다른 거 다 이겨도 그분을 사랑하는 것만은

나한테 이기지 마세요.

여기까지 지게 되면 나는 스스로 타락할 길밖에 도리가 없습니다”

뭔지 훨씬 서글픈 어조로 연희가 말을 이었다.

“그 분은 누구보다도 자기 생활의 질서를

소중히 아는 사람입니다.

설사 당신보다 나를 더 훨씬 사랑하는 경우라도

결코 현실에서 이것을 표현하지는 않을 겁니다”

결국 이 한 말을 하기 위해

연희는 순재를 불러낸 것인지도 몰랐다.

순재는 거의 지쳐 그대로 입을 다물고 말았으나

연희야말로 무서운 여자였다.

인생에 있어 이처럼 과감할 수가 없다.









# 采访 文学评论家全绍英

小说中顺在和延熙见面的场景既有趣又意味深长。她们两个人都是受到封建家长式思想束缚的女性，但二人见面后并没有为了一个男人而争风吃醋，而是体会到了彼此因为那个男人而感受到的孤独。小说中重点描述的情感之一就是孤独。无论是婚姻中的顺在还是外面的延熙，封建家长制给她们带来的痛苦都是一样的。虽然是作为情敌见面，但那种孤独感却让她们惺惺相惜，将她们连接到了一起。









作家池河莲 (本名李现郁.1912.7.11. 庆尚南道居昌 ~ 不详)

1940年在月刊《文章》上发表小说《诀别》，登上文坛。

获奖：朝鲜文化家同盟第一届朝鲜文学奖。