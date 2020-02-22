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李姃垠

#明星档案 l 2020-03-03


职业：演员

生日：1970年1月23日

出生地：首尔

血型：O

学历：汉阳大学话剧电影专业

出道：话剧《仲夏夜之梦》（1991年） 

 

出生于1970年的李姃垠可谓大器晚成。李姃垠1991年参演话剧《仲夏夜之梦》后，正式开始了演艺生活。然而年轻时的她并未能有太多机会参与演出，但心中对于表演的梦想始终未放弃过，为了支撑自己的梦想，她曾在演戏之余兼职过补习班讲师、超市员工、销售员等，可谓十分辛苦。 

在进入影视圈后，李姃垠也多为配角，但其精湛的演技深得剧组及观众的认可。2018年，李姃垠参演《阳光先生》，饰演朴实正直又幽默的女仆，让更多观众记住了她。2019年参演奉俊昊导演的奥斯卡之作《寄生虫》之后，李姃垠在出道近30年后，一步一个脚印地踏上了演艺事业的巅峰。 

 

代表作： 

·电视剧： 

《去了一次回来了》(2020) 

《我的全息恋人》（2020 

《山茶花开时》（2019 

《他人即地狱》（2019 

《耀眼》（2019 

《阳光先生》（2018 

《三流之路》（2017 

《举重妖精金福珠》（2016 

《月桂树西装店的绅士们》（2016 

《Oh我的鬼神君》（2015 

·电影 

《我死去那天》（2020 

《动物园先生：消失的VIP》（2020，配音） 

《寄生虫》（2019 

《未成年》（2019 

《白小姐》（2018 

《出租车司机》（2017 

《玉子》（2017，玉子配音） 

《哭声》（2016 

《辩护人》（2013 

《母亲》（2009 

《恋爱素描》（2001 

 

主要获奖经历： 

第26届美国演员工会奖 最佳群戏奖（2020 

KBS演技大赏 中篇电视剧单元 优秀女演员奖（2019 

亚洲明星盛典 演员单元CHOICE奖、FOCUS奖、SCENE STEALER奖（2019 

第40届青龙电影奖 最佳女配角（2019 

28届富日电影奖 最佳女配角（2019 

20届春史电影节 最佳女配角（2019 

55届百想艺术大赏 TV单元 最佳女配角（2019 

第37届首尔话剧节 演技奖（2016 

第1届青春话剧人奖（2008

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