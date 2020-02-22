



职业：演员

生日：1970年1月23日

出生地：首尔

血型：O型

学历：汉阳大学话剧电影专业

出道：话剧《仲夏夜之梦》（1991年）

出生于1970年的李姃垠可谓大器晚成。李姃垠1991年参演话剧《仲夏夜之梦》后，正式开始了演艺生活。然而年轻时的她并未能有太多机会参与演出，但心中对于表演的梦想始终未放弃过，为了支撑自己的梦想，她曾在演戏之余兼职过补习班讲师、超市员工、销售员等，可谓十分辛苦。

在进入影视圈后，李姃垠也多为配角，但其精湛的演技深得剧组及观众的认可。2018年，李姃垠参演《阳光先生》，饰演朴实正直又幽默的女仆，让更多观众记住了她。2019年参演奉俊昊导演的奥斯卡之作《寄生虫》之后，李姃垠在出道近30年后，一步一个脚印地踏上了演艺事业的巅峰。

代表作：

·电视剧：

《去了一次回来了》(2020)

《我的全息恋人》（2020）

《山茶花开时》（2019）

《他人即地狱》（2019）

《耀眼》（2019）

《阳光先生》（2018）

《三流之路》（2017）

《举重妖精金福珠》（2016）

《月桂树西装店的绅士们》（2016）

《Oh我的鬼神君》（2015）

·电影

《我死去那天》（2020）

《动物园先生：消失的VIP》（2020，配音）

《寄生虫》（2019）

《未成年》（2019）

《白小姐》（2018）

《出租车司机》（2017）

《玉子》（2017，玉子配音）

《哭声》（2016）

《辩护人》（2013）

《母亲》（2009）

《恋爱素描》（2001）

主要获奖经历：

第26届美国演员工会奖 最佳群戏奖（2020）

KBS演技大赏 中篇电视剧单元 优秀女演员奖（2019）

亚洲明星盛典 演员单元CHOICE奖、FOCUS奖、SCENE STEALER奖（2019）

第40届青龙电影奖 最佳女配角（2019）

第28届富日电影奖 最佳女配角（2019）

第20届春史电影节 最佳女配角（2019）

第55届百想艺术大赏 TV单元 最佳女配角（2019）

第37届首尔话剧节 演技奖（2016）

第1届青春话剧人奖（2008）