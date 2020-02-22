《漫话国乐》燕子路程记 / 兴夫歌 / 燕子歌





韩国各级学校的新学期都始于3月，而且3月是春季的开始，所以不光是学生，人人都会抱着期待与希望迎接3月的到来。





古人形容3月为“花开的春三月”。古代韩国社会普遍使用阴历，春三月实际上指的是4月份。可如今全球受到气候变暖的影响，韩国天气比以前暖和多了，花开的春三月说是阳历3月也无妨。





在古代，奇数重叠的日子是吉日，因此衍生了一些奇数重叠的传统节日，如1月1日春节、5月5日端午节、7月7日七夕、9月9日重阳节等等。这些传统节日都有一些与季节相关的习俗，如9月9日重阳节，人们喜欢到野外赏菊花。这一天也是候鸟燕子为了越冬飞往江南的日子，有趣的是，燕子飞回来的日子刚好是3月3日三巳。





三月初三也有有趣的节日习俗，男女老少各自成群结队到周边的小山或野外赏花，或在家里煎花饼吃等，尽情享受春暖花开、春回大地、万物复苏的时节。人们好不容易熬过漫长的寒冬，到了万象更新的春季，难得出去野游，感受春天带来的生机，以此舒展寒冬蜷缩的身心。

{音乐1：伽倻琴弹唱《燕子路程记》/ 朴贵姬 }





《燕子路程记》是盘索里《兴夫歌》中的一段，描写了被兴夫救活的燕子飞往中国长江以南地区越冬，到了第二年春季飞回位于全罗道与庆尚道边界智异山山脚下的兴夫家的路程。





其实，燕子从中国江南地区飞回兴夫家的路途极其遥远，这时候渡海最快、最便捷，可燕子偏偏选择遥远的陆路，这是有理由的。陆路从中国江南地区到北韩需贯穿中国大陆，这样燕子在途中会飞过许多驰名中外的旅游胜地，包括从如今的北京至古代的汉阳、中国与朝鲜王朝使臣互访时途经的路程，还有《春香歌》中摇身一变为暗行御史的李梦龙从汉阳回到南原的路程。燕子横越中国大陆飞回兴夫家，有趣的是，燕子为了报答兴夫的恩惠，还从中国带来了一个小小的礼物——一粒葫芦种子，未料这一粒微不足道的葫芦种子竟创造了奇迹，让兴夫一夜发财。





兴夫发财的消息一传十十传百，心术不正的孬夫知道了，他也想发财，干脆在自家屋檐下筑了鸟巢，等燕子来安家，可一只燕子都不来，没有耐心的孬夫等不及就跑出去抓燕子了，这时候唱的就是“去抓燕子”。这一段还因朴东镇名唱在一部电视广告中的表演而出名。





在《兴夫歌》中，“去抓燕子”这一段的唱法别具特色，无论是曲调，还是节拍，都给人以兴致勃勃、得意洋洋的感觉。古时候，国王或高官的车驾出行时，跟从的部下在路上会高喊“走开！走开！”，以便提醒行人让路，这种声音叫作“劝马声”。“出去抓燕子”的唱法模仿劝马声，因此称为“劝马声制”。还有，这一唱法由贵族出身的艺人权三得名唱创制，又名“权三得制”。以前艺人表演这一段时，还特意介绍这一段是以“权三得制”表演。

{音乐2：盘索里《兴夫歌》中的“去抓燕子”与“开第一个葫芦” / 朴绿珠名唱 }





京畿杂歌是首尔与京畿道地区的艺人表演的音乐，共有12首流传下来，因而又名十二杂歌。引人注目的是在12首中，好几首杂歌援引了盘索里，由此可知盘索里在首尔、京畿道地区广受大众的喜爱。以《燕子歌》为例，这首歌以《春香歌》中的一段“情歌”为开头：“叠叠山中，年迈的老虎盯着抓来的母狗，不吃就吼着玩耍……”，唱到这里，节拍突然变快，接着援引《兴夫歌》的“去抓燕子”，到了尾声，《春香歌》也亮相了，歌颂春香吐露漫漫长夜与情人离别而孤独的心境。在一首歌中，将好几部盘索里的内容融会贯通，别有一番乐趣。

{音乐3：京畿杂歌《燕子歌》/ 金英姙}