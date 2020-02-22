北韩时隔95天发射短程发射体的意图

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3月2日中午12时37分许，北韩以20秒为间隔连续发射了两枚短程发射体。在江原道元山一带向东部海域发射的这两枚短程发射体飞行距离约为240公里，高度约为35公里。这是北韩今年首次发射短程发射体。





韩国联合参谋本部分析称，北韩是在上月28日进行联合打击训练的延长线上发射短程发射体的。韩国联合参谋本部对北韩人民军的训练了如指掌，因此对北韩此次发射短程发射体作出上述说明。北韩强调这不是挑衅性举措，只不过是经常进行的例行训练而已。当天，北韩国务委员会委员长金正恩亲临现场参观指导，且发射的是短程发射体，因此部分专家认为北韩此举并非针对美国，而是针对韩国进行的挑衅性军事训练。但是北韩表示这是一种例行训练。另有专家认为，北韩此举是对美国发出的警告性信息。上月28日是河内美北首脑会谈破裂一周年，但是美国没有提出北韩要求的新方案、新解法，而北韩难以等到美国大选结束，因此北韩通过低强度挑衅试图让美国的态度发生变化。





由于新冠肺炎疫情不断扩散蔓延，韩美两国决定无限期推迟联合军演，但是北韩并不满足于此。如果北韩真想刺激美国，必须进行远程弹道导弹或潜射弹道导弹试射，或和去年年底一样，在东仓里进行火箭发动机试验等发起高强度挑衅，但这有可能引起反效果。因此，北韩通过发射短程发射体等低强度挑衅方式向美国发出警告性信息。北韩期待尽快重启美北无核化协商和第三次美北首脑会谈，但是以目前的情况来看，其可能性并不很大。因此，北韩不得不采取刺激美国的措施。





美国像似不太介意北韩发射短程发射体。当地时间3月3日，美国总统特朗普表示，不会对北韩发射短程导弹作出反应。意思是说，只要北韩不发起针对美国本土的高强度挑衅，美国不会一一应对北韩发起的短程导弹挑衅。目前，特朗普总统专注于防控新冠肺炎疫情在美国国内扩散，并认为对北韩低强度挑衅作出反应有可能对其竞选连任产生负面影响。因此，特朗普政府将对北韩政策的重点放在维持现状上。特朗普总统像似并不急于改善美北关系。在国际问题上，由于伊朗重新研制核武器而使美伊危机加剧，但是美中贸易战趋于缓和，且特朗普弹劾案尘埃落定等，清除了不少大选障碍。在此情况下，只要北韩安分守己，不发起高强度挑衅，特朗普总统可专注于应对新冠肺炎疫情和总统竞选。但是北韩对其核问题被撇在一边感到焦虑，并发起了低强度挑衅。





也有分析认为，北韩此次挑衅是针对国内的。每年3月，北韩以韩美两国举行联合军演为由，发起大大小小的武力挑衅，但是今年韩美两国可以说取消了联合军演。北韩劳动党机关报《劳动新闻》报道称，要将出现新冠肺炎可疑症状的7000多名居民进行隔离。因此，北韩可能为防止居民动摇、加强内部管理而发起挑衅。如果北韩此次发射的是战略武器或具有威胁性的新武器，可视为针对美国等国际社会的对外协商用挑衅，但是发射短程发射体可说是为提高军队士气、加强内部团结的举措。最近，北韩的经济状况更加困难，且民心越发惶恐而令金正恩委员长的处境更加艰难，这也有可能是北韩发起挑衅的原因之一。金正恩委员长亲临现场参观指导，并通过媒体公开此事，一方面是为了表现他依然健在，另一方面是为了巩固其军权。为此，金正恩委员长最近还主持召开劳动党政治局扩大会议，并进行人事调整。





不论北韩发射短程发射体的意图何在，受到最大冲击的应该是韩国政府。文在寅总统通过三一节讲话提议北韩在卫生领域展开合作，共同应对传染病扩散后，北韩仅隔一天就发起挑衅，意味着北韩不想和韩国进行对话。此外，北韩国务委员会委员长金正恩的胞妹、劳动党中央委员会第一副部长金与正3日发表谈话称，对青瓦台低能的思维方式感到惊讶，并表示我们不是为了威胁谁而训练，我们进行的训练是自卫行动。此外，金与正强烈谴责青瓦台对此次训练表示强烈遗憾并要求停止训练是多管闲事之举，贼喊捉贼之至。金与正使用许多不堪入耳的词语猛烈抨击韩国总统府青瓦台，但是没有直接抨击文在寅总统。内容是说，韩国购买F-35战斗机等战略武器并进行军事演习，为什么拿我们进行的训练做文章，并强调北韩也能在自卫层面进行军事训练，此次也是在自卫层面进行的。金正恩委员长没有直接抨击青瓦台，而由其胞妹金与正出面抨击，意味着北韩回避过度刺激韩国政府。





问题是，我们不知北韩今后会发起何种挑衅。北韩此次仅发射短程发射体，但是今后有可能提高挑衅的程度。在新冠肺炎疫情不断扩散和美北无核化协商陷入停滞状态的情况下，北韩为迫使美国重启协商，有可能发起较高强度的挑衅。2018年和2019年，北韩没有举行联合打击训练，但是今年重启该训练，意味着北韩将加剧韩半岛军事紧张氛围。北韩有可能推出金正恩委员长提及的新战略武器，这不是单纯的火箭炮和地对地导弹，而是新型洲际弹道导弹或潜射弹道导弹，因此，美国在加强对北韩的侦察活动。如果美国对北韩的要求继续不理不睬，北韩或许等不到美国大选结束就发起追加挑衅。





在此情况下，韩国政府仍将持续推进南北韩合作事业。韩国统一部通过3日发布的“2020年度统一部主要业务推进计划”提出了改善南北韩关系和扩大南北韩交流合作的新构想。





不论如何，北韩时隔3个月发射短程发射体究竟是向韩国政府发出的信息？还是准备发起高强度追加挑衅的信号？亦或是在经济陷入困境的情况下，为防止新冠病毒流入和加强内部团结而采取的行动？北韩今后的走势，格外引人关注。