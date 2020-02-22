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大韩民国的人口开始进入自然减少模式。过去，韩国人口生育率虽然下降，但因平均寿命延长，总人口数持续增加。据韩国统计厅2月26日发布的“2019年出生·死亡统计数据”显示，去年11月起死亡人数超过了出生婴儿人数。以2018年为基准，韩国总人口数为5162万多人，但是从今年开始将逐渐减少。那么，北韩有多少人口呢？





据韩国统计厅发布的“2019年北韩主要统计指标”显示，以2018年为基准，北韩有2513万多人口，约为韩国的一半水平。上世纪90年代初期，北韩认为有必要进行人口普查，1993年在联合国人口基金会的协助下进行了一次人口普查，2008年进行了第二次全国人口普查。当时，韩国政府积极协助北韩进行人口普查，韩国统计厅拿到“2008年北韩人口普查结果报告”后，2010年发布“1993年至2055年的北韩人口估算数据”，并以此预估北韩未来人口增减变化。以2008年为基准，北韩总人口数为2393万多人，约为当时韩国总人口数的49%，10年后的2018年，北韩的总人口数仍为韩国的一半水平。如上所述，北韩的人口仅为韩国的一半水平，且今后有可能持续减少。因为北韩也和韩国一样，人口出生率在继续下降。据韩国统计厅发布的“2019年出生·死亡统计数据”显示，2019年韩国总和生育率为0.92人，同比减少0.06人。这是韩国1970年进行相关统计以来的最低水平。总和生育率反映妇女一生中生育子女的总数。2019年，韩国新生儿总数为303100人，同比减少7.3%，人口减少进入倒计时阶段。北韩的情况也相差不多。





以2018年为基准，北韩可怀孕女性一人平均生1.9个孩子，创历史最低纪录。韩国女性回避生子的情况极为严重，北韩也是如此。上世纪90年代中期北韩经济陷入困境，妇女们为维持家计劳苦工作，生育儿女成为一大负担。因此，北韩的生育率开始呈下降趋势。问题是，人口减少意味着北韩未来的经济活动人口也随之减少。由于生育率逐渐下降，北韩当局停止供应避孕装置，并下达堕胎禁令。此外，还以延长产假、增加配给、赋予英雄称号等方式奖励生育。从金正日统治时期开始，北韩赋予“母性英雄”称号，进入上世纪90年代后还举办了“母亲大会”。上世纪90年代中期北韩经济陷入困境后，生育率呈下降趋势。因此，时任国防委员会委员长金正日宣布向生育7个以上孩子的妇女赋予“母性英雄”称号，国务委员会委员长金正恩执政后也是如此。北韩除了举办“母亲大会”，赋予“母性英雄”称号以外，还作为奖励生育的政策，向生育第3个孩子的妇女追加提供6个月以上的配给，并在生完孩子后免除一段时间的公共劳役等，以提高急剧下降的生育率。





与人口相关的另一主要现象是老龄化。北韩也呈人口老龄化趋势，但是平均预期寿命严重偏低。在北韩，百岁老人都能享受以金正恩委员长名义赐予的生日餐，且北韩媒体大肆报道此事等，北韩将长寿视为值得庆祝的事情。但是从平均预期寿命数据指标来看，北韩的预期寿命和韩国有较大的差距。一般来说，长寿人口多表示那个国家适合人们生活。目前，北韩致力于建设金正恩委员长所追求的“正常国家”、“社会主义文明国家”以及“人人都能过上好生活的国家”。据美国联邦统计局去年公布的“2019年世界人口现状报告”显示，北韩居民平均预期寿命为71岁，低于韩国12岁以上。这意味着北韩期待的预期寿命和相关数据指标上的预期寿命间存在较大的差距。韩国女性平均预期寿命为85.7岁，男性为79.7岁，但是北韩女性的平均预期寿命为73.3岁，男性为66.5岁。相比之下，北韩女性的平均预期寿命低于韩国女性12.4岁，北韩男性的平均预期寿命低于韩国男性13.2岁。也就是说，北韩女性比韩国女性少活12岁以上，北韩男性比韩国男性少活13岁以上。





北韩居民不仅预期寿命较短，还有很多人因各种传染病而失去生命。目前，北韩当局主张尚未出现新冠肺炎确诊病例，但因各种传染病，特别是因结核病而失去生命的人占比极大。据推测，以2017年为基准，每10万名北韩居民当中有500多人患有结核病。由于北韩的医疗体系极为脆弱，因各种传染病失去生命的北韩居民可能比北韩公布的数值高很多。结核病是北韩长久以来未能克服的传染性疾病。我们不是说“吃得好就能治好结核病”吗？意思是说，生活水平高就不会患结核病。一般来说，医疗体系脆弱、医疗水平低下的国家会出现很多传染病患者，且死亡率极高。其原因在于环境卫生差，且个人营养不良导致免疫力低下。因此，传染病大都发生在落后国家。目前，北韩为防止新冠病毒流入境内而关闭国境等作出极大努力。因为病毒流入境内，将给慢性营养不良导致免疫力低下的北韩居民带来致命的打击。





在此，我们期待南北韩在低生育、老龄化以及保健医疗等问题上进行合作，共同谋求行之有效的应对方案。