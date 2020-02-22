导播（PD）：金博

主持人（MC）：南黎明 (平泽大学教授)

嘉宾：宫润培 (韩国世兰医院整形外科人工关节中心院长)





高龄化时代，养老和医疗成为两大社会重点话题。如何才能度过一个幸福的中老年？这和一个人的健康关系重大。本期节目有请韩国著名骨科（关节）专家、世兰医院人工关节中心院长的宫润培医生为我们介绍一下有关韩国的医疗以及关节健康等方面的信息。









南：宫大夫，您好。请你先跟我们的听众朋友们打个招呼，好吗？

宫: 大家好，主持人好，我叫宫润培。是韩国世兰医院的医生，主要专业是骨科。我的父母是华侨，我算是第二代的华侨。从小在韩国的华侨学校上学，后来考入韩国延世大学医学院，毕业之后也是在该大学附属医院做实习医生。后来在延世大学继续获得了医学硕士和博士学位。

南：刚才我说：人生最大的财富是希望，人生最大的资本是健康，您同意吗？

宫：完全同意。人类是需要有心灵的希望和身体的健康,生活才有意义，两者都很重要。但其中我是觉得人有了健康才容易有希望。另外，财富和资金会有会无，而健康却不是随我意念和计划，也不是金钱能买得到的。

南：最近很忙吧？能简单介绍一下吗？

宫：一周里一半的时间(两天半)在门诊室看门诊，另外一半的时间安排手术开刀。一年当中最忙的时候应该说是现在，因为冬天比较容易伤骨，而且关节不好的患者这个季节也最容易老毛病复发，因此最近是最忙的时段。

南：在门诊和手术之间，相对来说您比较喜欢做哪一项呢？

宫：都喜欢。但是个人还是更喜欢手术吧。因为门诊的时候要考虑的事情比较多，患者的情绪、患者的想法、性格你都要考虑，甚至还常常需要替对方做出一些决定，因此压力比较大。而手术只要自己专心努力去做就好，比较单纯。

南：能具体介绍一下您的主攻项目、或者是最拿手的医疗技术领域吗？

宫：我的主要项目是膝关节的人工关节置换。特色是利用有个名叫马克的机械人手臂（英文叫Mako Robotic arm）辅助下，完成手术。相对安全、精密，不必输血，康复快。 我们医院马克机械人全膝置换是全亚洲二龙之一，2018年与国立新加坡中央医院并肩，2019年的统计还没收到，估计应该赶上首位，幸好其中绝大部分由我担当的。









南：韩国的总体医疗水平您能大致介绍一下吗？？

宫：韩国的医学教育是起源于基督教的西方宣教士医师和医院，后来日据时期也被重视，韩战之后受了不少欧美的影响与交流，医疗水平渐渐成长，现在已经是全世界的先进队伍。整容手术已经是大家熟知，另外运用达芬奇（DaVince）机械人介入的各种手术（包括外科，泌尿科，耳鼻喉科，妇产科）也很先进，其中尤其是甲状腺的机机器人手术是世界领先。关于我们骨科，不仅是人工关节置换，和所谓的关节镜微创手术都是世界一流水平。所以一些欧美的医疗器械公司就常常在韩国举办一些亚洲骨科医师门的培训节目，他们觉得没有必要耗费经费带着医生们远道来回。 另外，1）韩国的优势是医疗水平的均匀化，不像国内，北京上海的几所大医院是世界规模世界水平，但其他城市和医院的情况却相差很大。2）韩国医护人员对患者的尊重比较大。3）像中国是个社会主义基础的国家，但经济发展方面已经是很自由贸易化，依我所知，国内的医疗界也是很快的走向这样的变化中。在韩国的医疗政策方面，政府愿意积极参与或者是控制。现在韩国内的全民医疗保险制度覆盖的范围很大，当然有其长短。这个现象导致的韩国人工关节手术最大优势应该是假体费用的一律统一，不分是韩国产还是欧美进口，不论是金属成分或是陶瓷，甚至它的统一价位比中国国内产的价格还要有优势。

南：很多海外患者想来韩国就医而不知道该如何操作，您能介绍一下怎样才能在韩国找到一家适合自己的好医院和好医生得到比较满意的治疗呢？

宫：介绍医院其实是很不简单的事情，所以一般我不大愿意介入。但我的看法是这样。不管你是在国内或海外就医，特别是做手术，需要谨慎是很自然的态度。千万不要只看它的网站多漂亮，有多么多的广告媒体介绍，医院的外装和规模也只是个参考。尤其是对国外的医院，找不到一些咨询，最好是有当地的朋友帮忙。不是说出国旅游要去当地人多的餐厅吃饭，才能吃到道地的菜吗？有一个小诀窍告诉大家，如果时间允许的话，你可以坐在你比较关心的医生门诊室前面，观察一下手术患者的来来往往。当然每个患者的病情都不一样，但也会对判断有点帮助。不过我觉得最重要的还应该是医患之间的信任。

南：最后，作为骨科专家，能给我们介绍一下平时可以如何去维护关节的健康呢？

宫：关节健康的重要性就是不要让我们因为关节的疼痛和僵硬而影响我们的生活素质、失去希望。怎样维护，是营养和运动，上网有很多资料。可是今天我想加一句强调的便是肌肉，膝关节周围的大腿小腿前后肌肉群才真正是维护关节健康的资本和财富。关节的功能本身是个“动”字，所以多活动最重要。我们关节的健康不是用找近道的心态可争取的，单纯持续更重要。 （图片来自嘉宾）