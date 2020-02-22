韩前总统朴槿惠狱中发表政治立场

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韩国前总统朴槿惠4日在狱中发表立场，呼吁“曾举起太极旗的所有人为大韩民国更好的未来，以大型在野党为中心团结一致”。这一发言被解读为保守阵营应在反文在寅政权的价值下以未来统合党为中心集结。朴槿惠发出的信息或成为4月15日国会议员选举的变数。





当天，朴槿惠辩护律师柳荣夏在国会召开记者见面会，公开了目前被关押在首尔拘留所的朴槿惠亲笔书写的信件。这是2017年3月31日朴槿惠被关押后首次公开向政坛发布信息。朴槿惠因亲信干政等案件在二审中被判有期徒刑25年，不过由于最高法院要求该案件进行重审，目前正在重审之中。信件指出，当前国家十分困难，虽然保守阵营内部存在差异，也存在无法填补的鸿沟，但是比起分裂，更应在历史和国民面前展现出团结的面貌。朴槿惠还在信中逐条批评现政府。朴槿惠首先对现政府的政策进行了全面性批判，指出很多人的生活因为无能、伪善、自私的执政势力越来越困难并丧失希望。她还就外交安保领域指出，北韩的核威胁、与同盟国关系的恶化有可能威胁到国家未来的安全，虽然身在拘留所，仍然倍感担忧。另外，朴槿惠还向新冠肺炎疫情确诊患者集中的大邱和庆北地区表达了慰问，希望当地能够坚持并战胜疫情。大邱和庆北地区是朴槿惠的政治阵地。





信件尤其强调了保守阵营的团结。朴槿惠表示，虽然对因政治得失而拆分合并的在野党感到失望，但是为扩大保守阵营的边界，这将是不可避免的选择。她指出，为审判文在寅政权，以未来统合党为中心的保守阵营统合是必不可少的。朴槿惠就一直以来未发布政治立场表示，由于担心自己的一句话可能造成其它分裂，因此选择了沉默。虽然信件并未点明大型在野党的名字，不过通过这一发言可确定朴槿惠指的就是未来统合党。





对此，未来统合党表示将以选举胜利回应朴槿惠的意愿，并加快统合步伐。自由共和党等亲朴槿惠派系政党也表示拥护。但执政党共同民主党予以了强烈批判，认为朴槿惠的此番发言相当于表明未来统合党实际上是朴槿惠党，这一行为属于狱中政治煽动。





外界对朴槿惠此番言论将如何影响选举的看法不一。有分析认为，这或将使保守阵营团结起来，有利于未来统合党。不过也有意见指出，此举反而有可能招致反效果，使犹豫不定的中间派加速逃离保守阵营。





朴槿惠的狱中信息，加上执政党势力正在推进创建比例代表统合政党，将极大地改变选举格局。