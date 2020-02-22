担忧新冠肺炎疫情冲击经济 全球展开共同应对

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在7国集团（G7）国家宣布将为应对新冠肺炎疫情动用所有政策手段之际，美国也大幅降息，出于对经济疲软的忧虑，全球主要国家共同采取行动，应对疫情冲击。同时，韩国政府制定了规模达11.7万亿韩元的追加预算案，用于克服疫情、支援受损企业和提振经济等。





美联储3日宣布将联邦基金利率目标区间从1.50%-1.75%下调至1.00%-1.25%，降息幅度达到50个基点，偏离原本的小步下调原则，属于非常规降息。美联储前一天晚上召开联邦公开市场委员会视频会议，并于3日上午全票通过降息。联邦公开市场委员会会议原定于18日召开，美联储此次是在定期会议前决定突袭式降息。这一方式的降息仅在2008年金融危机时有过一次。另外，此次降息的幅度高达50个基点，是2008年12月以来的最大值。这证明美联储认为目前的状况相当严峻。





3日早些时候，7国集团国家财长和央行行长在电话会议后发布联合声明，表示将动用所有适当的政策手段来应对新冠肺炎疫情，并已准备好随时行动。有观察认为，适当的政策手段可能包括降息和量化宽松。声明发布数小时后，美国宣布降息。





分析认为，部分国家忧虑与美国的利率差扩大可能造成副作用，采取了谨慎立场，美国的这一措施将诱导这些国家采取宽松的货币政策。进入今年，已有20多个新兴国家先后降息，预计这一趋势将随着新冠肺炎疫情的蔓延进一步扩大。本月3日，因森林大火遭遇困难的澳大利亚为应对疫情影响，将基准利率下调至有史以来最低的0.5%。





另外，国际货币基金组织和世界银行也表示将全力支持应对疫情影响，采取包括紧急资金贷款等措施。分析认为，疫情扩散的忧虑上升，并有可能成为全球经济的不利因素，国际社会的一系列行动是对此采取的先发制人式措施。新冠肺炎确诊病例在中国以外地区已超过1万例，有全球大流行的迹象。





韩国央行在上月27日召开的金融货币委员会会议上决定维持基准利率不变。这主要是考虑到降息的副作用，并计划对疫情影响作进一步观望。不过随着美国降息，韩国央行也面临着下调利率的压力。与此同时，韩国政府制定了规模达11.7万亿韩元的追加预算案。这一规模超过了2015年为应对中东呼吸综合征而制定的有史以来最大规模传染病追加预算案。政府担忧，由于经济活动受新冠肺炎疫情影响萎缩，可能导致今年的经济增速大幅下滑。追加预算将用于加强并升级防疫体系、支援因疫情受损的中小企业和个体工商户、支援地区经济复苏、稳定民生和就业等。由此，韩国政府和公共机构为克服疫情、提振经济而投入的财政规模总计达到31.6万亿韩元。