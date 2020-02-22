南北首脑就新冠肺炎疫情互致亲笔信

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青瓦台5日表示，韩国总统文在寅和北韩国务委员长金正恩就新冠肺炎疫情互致亲笔信。青瓦台称，金正恩委员长4日向文在寅总统致信，就新冠肺炎疫情表示慰问和鼓励，文在寅总统回信对此表示了感谢。





这是文在寅和金正恩今年首次互致亲笔信。去年10月30日，金正恩曾发唁电对文在寅母亲去世表示哀悼，去年11月文在寅曾致信邀请金正恩出席韩国-东盟特别峰会。





青瓦台在当天的例行记者会上表示，金正恩在信中表示，相信韩国定能战胜疫情，并为南侧同胞们的身体健康祈愿。青瓦台表示，金正恩对文在寅总统的身体健康表示关心，称将默默支持韩国克服疫情，表达了对文在寅总统一如既往的友谊和信任。





而就在金正恩致信的前一天，金正恩胞妹、劳动党组织指导部第一副部长金与正发表谈话谴责青瓦台。两起事件的背景令外界困扰。有部分意见认为，北韩境内新冠肺炎疫情扩散情况或较为严峻。金与正的谴责针对军事训练，而金正恩的亲笔信则是关于新冠肺炎疫情，是完全不同的两个问题，因此可以解释北韩截然相反的态度。在此背景下，北韩公开7000人被隔离的情况更令人关注。此前，北韩始终坚持境内没有新冠肺炎确诊病例，而最近先公开隔离情况，紧接着金正恩又致信文在寅，引起外界对北韩难以应对疫情的猜测。有观点认为，由于国际社会支援全面受阻，北韩发出了愿意开展南北防疫合作的信号。此前，文在寅在三一节谈话中也曾提议南北就新冠肺炎开展防疫合作。对此，有意见期待，若防疫合作能够实现，陷入僵局的南北关系也有望迎来转折点。





金正恩在亲笔信中就韩半岛局势坦率表达了想法和立场。此前，文在寅曾强调推进铁路和公路连接、赴北韩个人游等南北合作项目的必要性，并提出了通过改善南北关系推动美北对话和韩半岛和平进程的良性循环构想。因此，若南北韩能实现防疫合作，这一构想也有望出现转机。





不过韩国政府目前也持谨慎立场。虽然统一部积极看待金正恩在亲笔信中提出相互尊重、推进和平进程，但未对南北合作或将加速进行过多解读。统一部对南北防疫合作也指出，虽认为有必要，但是截至目前，北韩并未提出支援要求，也未就南北合作相关问题展开具体讨论，将综合考虑韩国国内疫情、韩半岛局势等总体情况作出判断。