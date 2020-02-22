陆星材发行特别solo专辑《YOOK O’clock》

ⓒ YONHAP News

BTOB成员陆星材3月2日发行了全新个人专辑《YOOK O’clock》，通过专辑表达对BTOB以及歌迷们的爱。

新专辑的名字“YOOK O’clock”中的 YOOK是陆星材的姓的韩文发音，同时也和数字“6”的发音相同，而专辑中还有很多与“6”相关的元素，除了专辑是在韩国时间晚6点发行外，其中还收录了陆星材去年12月26日、今年1月16日、2月6日发行的3首单曲。

新专辑包括主打歌《那天的风》在内，共收录了7首歌曲。陆星材在电视剧、综艺、平面拍摄等繁忙的通告中录制而成的新专辑，也是为了向歌迷表达感谢而呈现的一份音乐礼物。

主打歌《那天的风》讲述的是乘着风回想过去的内容，陆星材将粉丝们一路以来给予的爱融入歌词内，是一首向粉丝告白的浪漫歌曲。除此之外，自称为“BTOB头号粉丝”的陆星材，也在歌曲中表达了对 BTOB的爱。

实体专辑是以明信片相册的形式制作而成，MV则是一部浪漫的漫画。无论明信片还是MV，歌迷都能在其中发现很多精心安排的小惊喜。除了能找到BTOB成员的大合照外，还有陆星材3月份的演艺通告日程表等，让歌迷在听歌、看MV的同时，也增添了更多的“寻宝”乐趣。