防弹少年团《MAP OF THE SOUL：7》好评持续 获评论媒体“盛赞”

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防弹少年团新专辑在美国专业评论网站获最高等级好评。

根据3日(当地时间)美国专业评论网站“Metacritic”的报道，防弹少年团2月21日发行的第四张正规专辑《MAP OF THE SOUL：7》在全球主流媒体及各乐评媒体的评价中综合分数高达83分，获得了“盛赞（Universal acclaim）”的最高等级评价。

美国大众文化杂志《滚石》评价称：“防弹少年团突破传统的韩国音乐模式，登上了美国音乐排行榜的冠军宝座，掀起了前所未有的全球流行音乐旋风，并以BTS特有的音乐风格征服了世界歌迷。”

文章还称赞防弹少年团是“伟大的流行组合”，并评价《MAP OF THE SOUL：7》称“防弹少年团通过专辑展现了对多种音乐风格的驾驭，可谓是历代最佳专辑。”

另有美国娱乐媒体评价称：“新专辑表达了防弹少年团对他们自身的敬意。他们一直向大众展现组合一体的力量，不仅成员各自的solo作品散发光芒，成员间的合作更是能够引广泛瞩目。”除此之外还评价新专辑主打歌《ON》表示：“ 这首歌既是新专辑对粉丝们表达鼓励的缩影，也是成员对自己职业的敬畏。”

“Metacritic”是一家对音乐、电影、文化等各领域专家及评论家的评价进行统计后发表的专业评论网站。网站会将各领域对音乐专辑、电视节目、电影等的相关评论换算成分数，并最终得出一个平均分值。 根据平均分值由高到低分为“盛赞(Universal acclaim)”、“好评(Generally favorable reviews)”、“一般(Mixed or average reviews)”、“较差(Generally unfavorable reviews)”以及“差评(Overwhelming dislike)”5个等级。

另外，防弹少年团凭借新专辑不仅在国内，还在包括美国、英国、日本等全世界各类音乐排行榜中保持领先，人气惊人。 主打歌《ON》在Billboard旗下主要榜单“Hot100”中排名第4，刷新了韩国组合在该榜单的最高排名。