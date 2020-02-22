IZ*ONE《FIESTA》蝉联《THE SHOW》冠军 成就四冠王

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IZ*ONE在3日播出的打歌节目《THE SHOW》中，凭借首张正规专辑主打歌《FIESTA》再次成为第1名，连续两周登上冠军宝座。

IZ*ONE在拿到冠军后表示：“非常感谢大家如此喜欢我们的首张正规专辑《BLOOM*IZ》！也要非常感谢WIZ*ONE（官方粉丝名），我们也会努力成为更好的IZ*ONE。同时也要感谢公司所有工作人员，WIZ*ONE我们爱你们。”

由此，IZ*ONE首张正规专辑主打歌《FIESTA》已经获得包括2个《THE SHOW》冠军在内的4个打歌冠军。

IZ*ONE此次回归可谓大获成功。专辑发行后，主打歌《FIESTA》即刻进入国内各主要音源榜单的前10位，并在Melon和SORIBADA实时榜单中排名第3，在Bugs实时榜单中更是成为冠军。

另外，新专辑在销量方面更是惊人，单日最高销量达18万4000张，并在日本ORICON海外专辑榜中夺冠，一周销量达35万6313张，成为女团中的佼佼者。同时还曾在美国、日本、马来西亚、新加坡、瑞典等全球15个国家和地区的iTunes“专辑销量榜”中排名第1，主打歌《FIESTA》在澳大利亚、巴西等7个国家的iTunes“韩流歌曲榜”中排名第1。美国Billboard方面也在相关页面专门报道了IZ*ONE回归的消息。