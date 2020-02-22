IU持续为抗击新冠肺炎疫情捐款共2亿9500万韩元

ⓒ YONHAP News为帮助抗击新冠肺炎疫情，IU先后多次捐出共计2亿9500万韩元善款。

京畿道杨平郡4日表示，IU将为该地区弱势群体捐款2000万韩元，用于帮助居民预防新冠肺炎。同时为婴儿保健设施、重度残疾人福利机关、残疾儿童福利设施捐款1500万韩元。

杨平郡目前还未发现新冠肺炎确诊病例，但由于地区内易感老年人较多，因此IU决定捐出这笔善款，帮助居民做好预防工作。据介绍，IU的捐款除了用于购买口罩、洗手液、消毒剂外，还将作为弱势群体专门使用的紧急资金，用于应对突发状况。

除此之外，IU还在3日还分别向自己工作室所在地京畿道果川市以及居住地首尔瑞草区分别捐款3000万韩币，同样用于地区疫情防范。

IU持续不断地参与到抗击疫情的行动中。上月27日，IU向国际救护组织“好邻居”捐款1亿韩元，用于防止新冠肺炎社区扩散，并且帮助低收入及弱势群体预防疫情传播。另外，还向大韩医生协会捐赠价值1亿韩元的3000套医疗防护服。同时还陆续捐赠了口罩等防疫物资。

IU在参与慈善后表示：“为了防止疫情的社区扩散，以及包括低收入和弱势群体，因此决定捐款捐物。希望能为买不到口罩、免洗消毒剂等防疫物品的人们提供帮助，也希望能够早日战胜疫情，让孩子们健康成长。”

除IU外，近来演艺圈众多偶像歌手均为抗击新冠肺炎疫情捐款捐物。防弹少年团成员闵玧其（SUGA）曾捐款1亿韩元，而防弹少年团官方歌迷会A.R.M.Y共同捐款近4亿韩元；Red Velvet队长裴珠泫（Irene）向自己的故乡大邱地区捐款1亿韩元，孙胜完（Wendy）向疫情前线医护人员捐款1亿韩元，姜涩琪（SeulGi）、朴秀荣（Joy）、金艺琳（Yeri）向慈善机构共同捐款3000万韩元；TWICE成员周子瑜、林娜琏、金多贤等分别为韩国慈善机构捐款5000万韩元，周子瑜还另外向中国捐款30万元人民币；EXO成员金俊勉（SUHO）捐款1亿1400万韩币，金钟仁（KAI）捐款5000万韩币。除此之外，ZICO、裴秀智、Apink孙娜恩、东方神起郑允浩、姜丹尼尔、少女时代林允儿、Heize等也都纷纷为抗击疫情捐款捐物。