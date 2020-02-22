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首先来说一说为什么一入冬，就会发生皮肤瘙痒呢？一般来说，夏季外界温度湿度较高时，皮脂的分泌较多，而到了秋冬天气干冷时，皮脂的分泌也跟着减少，所以皮肤就开始显得干燥起来。另外，随着年龄的增长，皮肤分泌功能减退，保护和滋润皮肤的皮脂分泌也跟着减少，也可引起皮肤的干燥瘙痒，这也是为什么皮肤干燥引起的瘙痒症更多的是在中老年人中出现。

正因为皮脂分泌减少，所以在秋冬干燥季，一定要做好皮肤的保湿，在洗完澡后记得及时给皮肤涂上一层保湿产品。在涂抹护肤品的时候，注意不要使劲搓皮肤。而对于敏感皮肤者，最好是选用不含酒精、色素等刺激性物质的保湿产品。

皮肤瘙痒分为全身性瘙痒症和局部性瘙痒症，老年性瘙痒症多全身性发作，不过小腿胫前更易发生，而且临床上患病人群年龄呈逐渐降低的趋势。有些老人一有瘙痒感，就会采用热水烫或用力抓挠的方式，以疼止痒，使得全身皮肤出现抓痕、血痂等继发皮损，有时可出现湿疹样改变，抓伤皮肤易继发细菌感染。

要缓解干燥瘙痒，医用凡士林很适合老人使用。面对瘙痒，切忌搔抓。对于这种皮肤干燥引起的瘙痒，则是越抓越痒，而且还容易损伤皮肤，甚至继发感染。如果特别痒的话，可以先使用一些止痒的药膏，比如氧化锌、维生素E软膏或者炉甘石洗剂。然后使用润肤露缓解干燥。

需要注意的是，洗澡的时候，水温不宜太高，会加重干燥瘙痒的症状。一般来说，即便在冬天，冲凉的水温接近或略高于人体体温即可，即37℃~40℃为宜，时间也不宜太长，最好能控制在10~15分钟以内。

饮食方面，推荐两个冬季对皮肤很好的饮食。

1、红肉百合银耳汤。将红肉类、百合、银耳，加适量的水放到砂锅里煲就可以了，快煲好时再加点盐调调味。当然加了猪肉就是咸汤，如果想吃甜味的，可以不加猪肉，放百合、银耳，再加点冰糖炖就可以了。

2、银耳百合无花果羹。银耳撕成小块，清水泡发，鲜百合洗净。锅内加入适量清水煮沸，放入上述材料，煮40分钟即可。





（文中窍门来自刘*听友）