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目前，韩国的移民政策以法务部出入境与外国人政策本部为主，由劳动部、外交部等有关部门分散管理。





韩国开始接纳海外移民可以追溯到1988年首尔奥运会前后。2007年，联合国宣布韩国加入接纳海外移民国家的行列，因为在韩外国人从1997年的39万人，到2007年突破100万，占总人口的2%，韩国已进入多元文化社会。其中，63万人是劳工，占比最多，其次是结婚移民者有10万人。在韩外国人主要来自中国、越南、菲律宾等亚洲国家，来自美国、俄罗斯、尼日利亚等其他国家的人也有增加的趋势。





在韩外国人在短短的10年里剧增主要是因为随着经济的发展，尤其是自上世纪90年代以来低生育与老龄化问题的日趋严重以及人工费的上涨，韩国急需外籍劳工。另外，随着城市化的发展，农村大龄青年激增，不少人选择同越南和中国等外籍女性结婚。





目前，韩国《国籍法》规定外国人可以通过出生、有入国籍意愿以及是韩国人的配偶或子女而选择加入韩国国籍。比如，父母中一人是韩国人，在韩国出生的同时就可以取得韩国国籍。韩国人父亲或母亲认养的外籍子女则根据《民法》向法院申报后就能入籍。有入籍意愿的外国人可以通过一般入籍、简便入籍、特别入籍等程序加入韩国国籍。一般入籍必须具备以下条件：19岁以上、5年以上在韩国生活、有所在地住址、品行端正、有维持生计的经济能力、讲韩语、了解韩国习俗等具备国民的素质。不具备上述条件的人也可以在一定条件下入籍，包括3年以上持续在韩国生活，父母中一人是韩国人，在韩国出生，与韩国人结婚的外国人。特别入籍对象包括对韩国作出贡献或在科学、经济、文化、体育等方面具有杰出能力的外国人。





另外，直到上世纪80年代，韩国还因经济、教育等诸多原因而出现不少流向境外的移民。当时，韩国主要向美国、德国与中东地区派遣农民、矿工、护士、工地劳工等廉价劳动力，旅居海外的韩侨也因此而跟着快速增加。2007年，旅居海外的韩侨人数一度达到顶峰，突破700万人，之后逐年减少，2009年为682万人。其中，旅居中国的韩侨最多，达234万人。其次是美国（210万人），旅日韩侨排在第三位（91万人）。