你身边的健康专家——韩国“RHOMB”公司

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韩国企业通过一些创新想法改变全球经济。今天，我们将带领大家走进韩国“RHOMB”公司，这是一家高级人体成分分析仪制造商。让我们与公司产品开发主管崔明焕（音译：최명환）先生一道聊一聊他们公司。





“InBody”于1996年推出了世界上第一台商用BIA人体成分分析仪，在全球市场上的地位不容小觑。BIA能够对生物成分进行分析。公司具有独特的管理理念，即培养所有员工成为未来的CEO。在这种理念下，“InBody”在2017年推出了一个招聘潜在CEO的项目，以发现那些热衷于基于先进技术创立自己公司的人才。韩国“RHOMB”公司是这个创业风险孵化计划的受益者之一。韩国“RHOMB”公司在2019年发布了旗舰产品“Rhomb Scale”人体成分分析仪。这款高级分析仪具有很高的准确性。





自人体成分分析仪问世以来，许多人一直在寻找不仅能够测量体重而且能够显示身体状况等广泛信息的设备。事实是，这样的设备非常昂贵，每个设备的价格都在数千美元左右。通常，它们仅用于诊所、医疗保健机构和健身中心。我们开发了人体成分分析仪，以便人们可以在家中方便地检查自己的身体成分。用户可以测量自己的体内水分、肌肉质量和体内脂肪百分比，这些百分比指标分为平均值、低于平均值或高于平均值3种。用户还可以查看自己是否肥胖，并检查身体不同部位的肌肉。在这些测量中，精度是最重要的。菱形刻度尺略微平铺，因此脚底可以精确地接触刻度尺。经过不断的测试，公司实现电极电阻最小化，同时实现频率电流多样化。正是因为这些努力，公司研发出了高性能人体成分分析仪。





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“Rhomb Scale”是一款家用人体成分分析仪，采用四点触觉电极系统技术，可对脚底的四个不同部分进行测量。这种类型的分析仪在测量上半身与下半身比例不成比例的人或脂肪、肌肉过多的人的体内脂肪百分比时，可能产生超过10％的误差。但是，“Rhomb Scale”能够通过基于专业用途的设备产生的结果提供修订的测量值来解决此问题。换句话说，这款产品不仅保证了很高的准确性，而且还提供了在家用人体成分分析仪中很难实现的出色功能。不仅如此，韩国“RHOMB”公司也为产品设计付出了很大的努力。





对于某些人来说，人体秤本来只是一种用于测量体重的简单设备。但是韩国“RHOMB”公司梦想着通过产品改善用户的生活，这就是为什么他们要设计出与众不同的产品。 韩国“RHOMB”公司的新尝试被证明是成功的。借助所谓的“女性经济”新趋势，女性消费大幅增加。韩国“RHOMB”公司的产品已进入主要的百货商店以及首尔南部地区的商店。今年，公司还计划开拓海外市场。





韩国“RHOMB”公司通过其高端产品在全球市场中立足，因为韩国的保健产品有时被认为是低端产品。就像“InBody”成为行业先行者一样，我们希望韩国“RHOMB”公司能够在高端医疗保健设备领域开辟一条新的道路。