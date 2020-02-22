疫情中的“订阅经济”

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新型冠状病毒快速传播正在改变韩国人民的日常生活。学校推迟了春季学期的开学，许多人不愿出门，越来越多的上班族在家工作。有些行业对这些变化感到高兴，而另一些行业则要受到很大的影响。例如，“订阅经济”服务的提供商正在从疫情中“受益”，而疫情的爆发对共享服务提供商造成了直接打击。今天，我们邀请到了韩国真好经济研究所所长李仁喆（音译：이인철）先生，与他共同聊一聊韩国的订阅经济。眼下，这种订阅经济正在不断地深入到人们的日常生活中。





新冠肺炎疫情正在改变消费者的消费趋势。在共享经济失去动力的同时，订阅经济正在蓬勃发展。在订阅经济中，客户定期支付一定的订阅费，以方便使用或访问商品和服务，而不是购买商品和服务。许多人不愿出门，因为新型冠状病毒正在迅速传播。这样一来，越来越多的人呆在家里享受Netflix等视频服务。全球大数据研究公司2月15日至28日对包括YouTube在内的12个频道进行了分析，发现在此期间，Netflix流媒体服务的使用量急剧增加。人们对全球顶级视频内容服务提供商的兴趣日益浓厚，2月份新型冠状病毒持续传播期间，其股价大幅上涨了6％。





今年1月1日至3月2日期间，韩国本地电影院的销量以及观影人数同比下降了40％。相比之下，最近，在线流媒体服务的使用量大幅增加。在世界其他地区，情况也非常相似，因为越来越多的人选择在新冠肺炎疫情期间呆在家里。订阅经济的典型例子是Netflix，这是全球最大的视频点播服务运营商。

根据全球投资银行瑞士信贷的数据，2015年订阅经济的市场规模为4200亿美元，但到了2020年将扩大到5300亿美元。《哈佛商业评论》表示，2017年美国订阅消费者人数超过1100万名。行业研究机构高德纳（Gartner）预测，到2023年，直接向消费者销售产品的公司中有75％会提供订阅服务。祖睿（Zuora）的“订阅经济指数”显示，订阅业务的收入增速比标准普尔500指数公司高9倍以上，比美国零售业高4倍。





在传统经济中，消费者只有在购买商品后才能体验到某些产品或服务。但是，在当今的订阅经济中，他们只为所使用的内容付费，而不需要完全拥有整个服务。实际上，这个概念并不新鲜。在典型的基于订阅的经济活动中，人们每天都会买牛奶或报纸。如今，订阅经济正在引起更多的关注，因为消费者更喜欢在较短的时间内体验更多的产品和服务，而不是拥有它们。成本效益是订阅经济的另一个优点。例如，Netflix允许用户享受各种内容，只要他们每月支付一定的费用即可。信息技术的发展也推动了订阅经济的发展。





订阅经济的关键是提供个性化选项。这需要将人工智能和大数据结合起来。例如，韩国主要的电信公司之一韩国KT公司已经推出了一种使用AI技术的新型移动视频内容服务。它分析服务订阅用户的面部表情，例如快乐、悲伤和沮丧，以及他们的个人搜索历史和天气等因素，以推荐适合于各个用户的最佳内容。韩国顶级门户运营商Naver还推出了一项基于AI的音乐推荐服务，称为VIBE。利用深度学习技术，它可以分析用户在听歌时的喜好并进行个性化的音乐推荐。





现代人忙于工作、家庭护理和自我发展等，因此，时间可能比金钱更重要，许多人都在寻找可以节省时间的商品或服务。对于程序繁琐、复杂且耗时的服务类别，基于订阅服务的企业正在使用AI和大数据提供高质量的服务。





确实，订阅服务正在以一种满足消费者需求的方式发展。例如，食品配送服务Market Kurly与其他产品相比，消费者订购频率更高，他们主要集中于新鲜食品，但用户可能因经常订购新鲜食品的成本上涨而感到压力。考虑到这一点，Market Kurly市场向购买价值15000韩元或更多产品的消费者提供免费送货服务。如果用户每月支付4500韩元的订阅费，则可以不受限制地使用这项服务。





干净、整齐的熨烫商务衬衫在一周内送到客户的家中，并且还定期配送干净的毯子。这些是新的便捷订阅服务的一些案例。订阅经济的发展丰富了消费者的体验。美国初创公司Universal Yums每月都会向客户发送一盒来自不同国家的小吃。当然，订阅经济也存在一定的问题。





这种新型消费存在一定的问题。多个订阅服务的用户可能会想知道应该什么时候注册或取消特定服务。订阅是一种暂时借入商品或服务而无需购买商品的行为。因此，与购买相比，它看起来更便宜，并且可能刺激消费者使用更多的服务并可能出现过度消费。尤其对于在线订阅，一旦用户订阅了某项内容，他们便无需每次都付费，则可以自动进行付款。当然，这很方便，但是消费者可能会变得麻木。消费者对于订阅经济的需求大幅增加。政府需要制定更加准确且多样化的支持措施，以扩大订阅经济的市场规模并增加其业务潜力。





对于企业而言，订阅经济是长期保持客户忠实度并持续产生收入的有效手段。订阅经济现在已经成为主要发展趋势。如果韩国充分利用自己的优势并弥补缺点，那么这种新型的商业模式将成为韩国经济新的增长引擎。