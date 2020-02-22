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全锡浩

#明星档案 l 2020-03-10


职业：演员 

生日：1984年5月2日

身高：180cm

学历：汉阳大学话剧电影专业

出道：电影《Just Do It》（2000年）

 

全锡浩出道较早，2000年参演喜剧电影《Just Do It》后正式踏足演艺圈。出道后初期主要出演话剧，偶尔在大荧幕中亮相。 

2014年由人气网漫《未生》改编的同名电视剧大火，全锡浩在其中饰演一度欺负新人的公司职员河代理，其出色的演技将河代理的形象演绎得入木三分，让观众记住了这位出道已有14年的“老戏骨”的精湛演技。 

生活中的全锡浩是一位温柔、长情的好男人。全锡浩的太太是一位普通的职场白领，两人相恋10年，于2018年结婚，第二年女儿诞生。全锡浩也在一档综艺节目中表示，能做自己喜欢的事，有亲爱的家人相伴左右，当下正是人生最幸福的时刻。 

 

代表作： 

·电视剧： 

《365：逆转命运的一年》(2020) 

《王国（李尸朝鲜）2》（2020 

《富豪辩护人（鬣狗式生存）》（2020 

《各位国民！》（2019 

《王国（李尸朝鲜）》（2019 

《火星生活》（2018 

《大力女子都奉顺》（2017 

《傲骨贤妻》（2016 

《未生》（2014 

·电影 

《女警》（2019 

《白小姐》（2018 

《7号室》（2017 

《小哥》（2016 

《告别单身》（2016 

《遭难者们》（2014 

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