康信哉的小说《迷雾》

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3月书斋特辑《文学作品中的女性故事》

第二部 康信哉《迷雾》









成蕙把刊登了自己小说的那本蓝色封面的杂志和稿费——九十张红色的百元钞票整齐地摞起来放在桌子上，望着它们呆呆地出起了神。杂志是在杂志社打杂的孩子送来的。当时成蕙正在公共水房洗衣服，她用沾着水珠的手把杂志接了过来。为了不弄湿封面，她把杂志夹在胳肢窝里往回走。一路上，成蕙的心里既高兴又自豪，激动不已。这篇小说包含了她那么多不为人知的苦恼和热情，是她倾尽全力的作品。而且这家杂志那么有名，仅凭这一点，就让成蕙百感交集。





성혜는 자기의 소설이 실린 푸른 표지의 신간 잡지와

빨각빨각하는 백원짜리 아흔장을 고스란히 포개어서

책상 위에 놓고는 언제까지나 우두커니 그 앞에 마주 앉아 있다.





푸른 표지속에 실린 성혜의 소설은

그의 남모르는 많은 고뇌와 열정을 짜 넣은

그로서는 온갖 힘을 다한 것이었다.

그것이 큰 잡지에 실리었다는 것은

그것만으로 성혜에게는 형언키 어려운 감격이 아닐 수 없었다.









《迷雾》这部作品发表于1950年。小说一开始便描述了主人公成蕙在收到刊登了自己处女作的杂志和稿费之后，却要为怎样向丈夫说明这件事而发愁的为难处境。









首尔大学国文系教授方珉昊介绍说：

成蕙在家长制的教育环境中长大，虽然接受了高等教育，仍然习惯性地认为超越家长制秩序是不可能的。即使她自己内里的文化意识已经超越了丈夫的世界，但现实中仍然要屈服于丈夫的各种要求，服从丈夫所谓的常识。因此，成蕙实际上是陷入了某种混乱之中，又或者说是被卷入了冲破家长制束缚之前的时代漩涡。这也是小说取名为“迷雾”的原因。









在成蕙的眼里，亨植就好像是一个怪异的小丑，不管什么时候都愚蠢至极的小丑。

冷风吹过成蕙粗糙的面颊，她感到一丝凉意。

“我好恨！小说、学习、丈夫，还有这么活着，都好恨！” 成蕙在心中哭喊着。

浓雾绕着电线杆从地面缓缓升起，就好像一团团的烟气不断上升。在昏黄的路灯下，那夜雾仿佛硝烟缭绕，看起来是那么凄凉……





성혜의 눈에 비친 형식의 모습은 한 개의 기괴한 피에로였다.

언제나 그렇듯 그대로 생각 밖에 흘려보내기에는

너무나 우열한 피에로였다.





‘싫어! 소설도, 공부도, 남편도, 사는 것도 다 싫어! 싫어!‘





그는 이렇게 울음 섞인 목소리로 마음 속에 외쳤다.

땅을 기던 짙은 안개가 전선주를 휘감으며

연기같이 뭉개뭉개 올라가고 있다.

노오란 그 빛이 초연과도 같이 처참해 보이는 짙은 밤안개가....









作家康信哉 (1924.5.8.首尔 ~ 2001.5.12)

1949年在《文艺》杂志发表《脸庞》、《贞顺》等作品登上文坛。

获奖：3.1文化大奖、中央文化大奖等