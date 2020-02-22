《漫话国乐》 白发歌 / 金刚山打令 / 牛郎织女





盘索里是韩国最具代表性的表演艺术形式，但其难度很高，一部盘索里的表演时间最长达2个小时，表演其中一段也需要10-30分钟，所以艺人在表演之前溜嗓子尤为重要，由此便衍生出了短歌。在正式表演盘索里之前，先演唱短歌有助于溜嗓子，同时还可招揽观众和助兴，给现场氛围注入活力。





如果以饮食来比喻，短歌相当于前菜。短歌通常歌颂美丽的自然风光或中国英雄豪杰的传说故事。可是如果短歌太精彩，让听众听得入迷，表演主角盘索里就显得无趣了，所以短歌有一个特点，就是在缓慢的节奏下，曲调也很平淡。





短歌《白发歌》以“白发可悲，白发可悲啊……”为开头，感叹岁月流逝，青春不再，人生无常。但紧接着又告诉人们那是别人的事，咱们趁年轻时享受人生吧，一起去金刚山旅游吧。

{音乐1：短歌《白发歌》 / 韩弄仙 }





据说现在的听众比起描写自然风光或传说故事的短歌，更喜欢感叹人生无常的短歌，这是因为描写自然风光或传说故事的短歌歌词很多是汉字词，现代人很难听懂。感叹人生无常的短歌就不同了，艺人以平静而平淡的歌喉歌颂人生无常，深切动人，让人觉得很特别。





《白发歌》描述了一群朋友去金刚山旅游的故事。他们在旅途中偶然遇到山上的寺院举行仪式的场面。在他们的眼中，几位和尚穿着得体服装，有的击鼓，有的敲击竹板，有的念佛等等，看起来忙得不可开交。通常寺院的仪式很华丽，看点也多。一群朋友难得去金刚山旅游，途中还遇到意外的惊喜，不仅可以欣赏罕见的佛教仪式，仪式结束后还可以吃到寺院的斋饭，真是太好了！所以这首歌以 “让咱们尽情玩乐吧！”结尾。





短歌描述的自然风光有一个特点，就是中国的名胜古迹居多。现代人只要有空有钱就可以随心所欲地到处去旅游，但古人不容易出去旅行，所以短歌描述海外著名的名胜古迹供人们欣赏。不同的是，《白发歌》以国内名山金刚山为背景，据说古时候中国使臣访问朝鲜王朝，他们最向往的旅游名胜就是金刚山，所以很多古籍还记载了中国使臣访问朝鲜王朝，一定会拜托朝鲜王朝官员为他们安排金刚山之旅的故事。其实，不光是外国人，金刚山也是韩国人梦寐以求的地方，可古时候交通不发达，旅费也不菲，所以对于整天为养家糊口忙碌的老百姓来讲，金刚山之旅可谓天方夜谭。家境富裕的贵族也差不多，金刚山路途遥远，轻易无法前往，所以当时出现了很多描写金刚山的诗文与图画供人们欣赏，音乐也是其中之一。

{音乐2：京畿民谣《金刚山打令》 / 李春羲 }





京畿民谣《金刚山打令》与同名南道民谣不同，是上世纪50年代初为女性国剧创作的新民谣。





协律社、唱剧团是日本殖民统治韩国时期活动的表演团体，他们巡回全国各地进行盘索里等表演。不过，这些团体以男艺人为主，女艺人即使加盟，也几乎没有发展空间，于是40年代后期，朴贵姬、朴绿珠、金素姬等志同道合的实力派女艺人走到一起，成立了“女性国乐爱好会”，推出了新形式的唱剧，这就是女性国剧的开端。





女性国剧将神话传说故事编成新形式的唱剧，女扮男装登台表演，既新鲜又精彩，因此直到50年代人气都相当火爆。当时，为了将唱剧很好地表现出来，对于民族乐器进行改良的同时，还创作了很多新的音乐，《冬柏打令》、《金刚山打令》等新民谣就是当时诞生的国乐。





《牛郎织女》是一部热门女性国剧，由仙女和樵夫的故事与两人升天变成牛郎与织女的故事组成，以樵夫偷走仙女羽衣的地方金刚山为主要背景。国剧一开始，樵夫与朋友登台一起边唱歌边登上金刚山，这首歌后来演变成南道民谣《金刚山打令》。

{音乐3：女性国剧《牛郎织女》中的“在地上”/曹英淑、韩惠善（音）}