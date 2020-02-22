北韩时隔仅一周再度发起发射体挑衅的意图

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3月9日，北韩在咸镜南道善德一带向东部海域发射了数枚发射体。这是北韩本月2日在江原道元山一带发射超大型放射炮后，时隔仅一周再度发射短程发射体。





北韩媒体报道称，人民军远程炮兵部队进行了火力打击训练，北韩国务委员会委员长金正恩亲临现场指导了发射训练。3月4日，金正恩委员长向韩国总统文在寅发来亲笔信，并在信中向全力抗击新冠肺炎疫情的韩国人民表示慰问。因此，北韩时隔仅5天再度发起挑衅的意图引人关注。





北韩于本月2日发射超大型放射炮后，时隔仅7天再度发射短程发射体。其间，北韩国务委员会委员长金正恩的胞妹、劳动党中央委员会第一副部长金与正发表谈话，且金正恩委员长向文在寅总统发来了亲笔信。因此，北韩9日再度发射短程发射体可视为向韩国采取刚柔并济的两面战术。目前，美国已进入总统大选局面，难以举行美北首脑会谈。因此，北韩试图通过武力挑衅加强内部团结，提高武器精准打击能力。与此同时，北韩以此向韩国总统府青瓦台和韩国政府发出警告性信息等，采取刚柔并济的两面战术。





韩国联合参谋本部表示，北韩9日发射的发射体飞行距离最远达到200公里，飞行高度最高约为50公里，且北韩发射的可能是超大型放射炮。

北韩继去年8月24日、9月10日、10月31日和11月28日后，今年3月2日再度发射超大型放射炮。连续发射间隔时间去年8月24日为17分钟、9月10日19分钟、10月31日3分钟、11月28日30秒钟，而今年3月2日发射的超大型放射炮，其连续发射间隔时间缩短至20秒钟。这表示北韩远程炮兵部队的突击能力得到相当程度的提升。此外，北韩于3月9日发射的发射体中，第一枚和第二枚的连续发射间隔时间也是20秒钟。





韩国有关当局分析，3月9日北韩共发射了3枚像似超大型放射炮的发射体。令人忧虑的是，如果发射距离最远可达400公里以上，将其部署在前线，可将韩国忠清北道清州空军基地和庆尚北道星州萨德基地纳入其打击范围内，且其连续发射间隔时间缩短至20秒钟，精准打击能力得到显著提升。因此，韩国必须增强韩国型三轴防御体系。





韩国总统府青瓦台就北韩9日发射短程发射体一事表示，北韩此举无助于为实现韩半岛和平稳定作出的努力。北韩于3月2日发射短程发射体时，青瓦台立即召开相关部长会议，对北韩采取加剧军事紧张的行动表示极大忧虑，并敦促北韩停止发起挑衅。但是北韩9日发射短程发射体时，韩方没有向北韩表示忧虑，也没有敦促北韩停止挑衅等，大幅降低应对水平。





金正恩委员长发来亲笔信令青瓦台降低了应对水平。在亲笔信中，金正恩委员长对当前的韩半岛状况和韩国的情况表示理解，并希望相互进行合作，文在寅总统则向金正恩委员长发送了希望重启对话与交流合作的亲笔信。目前，南北韩重启对话与交流合作的可能性并不很大，但是韩国政府一如既往地为改善南北韩关系作出努力，且金正恩委员长向文在寅总统发来亲笔信，因此青瓦台对北韩9日发射短程发射体一事降低了应对水平。也就是说，为阻止北韩继续推进武器开发和经常性地发起武力挑衅而降低了应对水平。





但是金正恩委员长发来的亲笔信和其胞妹、北韩劳动党中央委员会第一副部长金与正前一天猛烈抨击青瓦台的谈话内容相互抵触而使人们感到混乱。3月3日晚，金与正发表谈话，口无遮拦地抨击韩国总统府青瓦台。她说，对青瓦台低能的思维方式感到惊讶，要求北韩停止训练是多管闲事之举，贼喊捉贼之至，受到惊吓的狗叫得更嘹亮。但是第二天，金正恩委员长向文在寅总统发来亲笔信，向全力抗击新冠肺炎疫情的韩国人民表示慰问，并担心文在寅总统的健康，对只能表达心意的情况表示遗憾。此外，金正恩委员长还对韩半岛局势坦率地表明了立场和观点。总之，金与正副部长和金正恩委员长向韩国采取刚柔并济的两面战术可以说反映了南北韩关系的现状。





有分析认为，金正恩、金与正兄妹俩是有计划地对韩国施展刚柔并济的两面战术的。金与正唱黑脸猛烈抨击青瓦台，金正恩唱白脸慰问文在寅总统和韩国人民，北韩此举是前所未有的事情。这是“和战两面政策”，也就是刚柔并济的两面战术。过去，北韩经常采用“走极端”方式压迫韩国，但是今天，以这种方式难以如愿以偿。因此，北韩试图通过刚柔并济的两面战术加强内部团结，同时谋求南北韩和解合作。也就是说，北韩此举具有重启开城工业园区和金刚山旅游等与韩国进行合作的意图。





金与正发表谈话后，专家们认为近期内将难以改善南北韩关系。但是金正恩发来亲笔信后，专家们又认为这有可能成为改善南北韩关系的契机。

在此情况下，北韩再度发射短程发射体为南北韩关系蒙上了一层阴影。因此，韩国政府有必要深入分析北韩的意图究竟何在。





武力挑衅、猛烈抨击、充满情谊的亲笔信、再度发起挑衅，北韩这一连串的举动使韩国政府感到极大苦恼。今后，韩国政府有可能和北韩一样采取刚柔并济的两面战术。也就是说，韩国政府将与美国等同盟国一道通过外交努力迫使北韩无核化，并提议北韩举行军事对话，讨论北韩发射短程发射体问题和例行军事训练问题。与此同时，为重启南北韩交流合作消除障碍，并向北韩提供人道主义援助。此外，还要为引导北韩走向改革开放作出积极努力。





不论如何，去年2月在越南河内举行的美北首脑会谈破裂后陷入胶着状态的南北韩关系最近出现了变化迹象。在此情况下，韩国政府将以何种战略应对北韩刚柔并济的两面战术，格外引人关注。