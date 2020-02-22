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在新冠肺炎疫情向全球范围扩散的情况下，人参作为北韩预防和治疗新冠肺炎病毒的健康食品之一，受到广泛关注。北韩对外宣传媒体《今日朝鲜》报道称，开城高丽人参具有增强免疫力的功效，并大肆宣传北韩的人参酒和人参饮料。除了人参酒和人参饮料以外，北韩还用各地区生产的药草和果实制造多种多样的酒。两江道白头山山桑子酒、疆界山山葡萄酒、慈江道山参酒是人气很高的地区特产酒。那么，北韩还有哪些地区的特产酒呢？





北韩有很多不同地区生产的特产酒，包括平壤地区的平壤烧酒和大同江烧酒、大同江啤酒，开城地区的松岳烧酒，还有罗先特别市生产的青鹤烧酒。北韩还有很多使用各地区天然原料制造的果酒。两江道地区生产的白头山山桑子酒作为北韩首屈一指的特产酒，2000年南北韩首脑会谈时被选为干杯用酒。此外，开城高丽人参酒、疆界山山葡萄酒、使用七宝山出产的松茸制造的松茸酒和杂花楸果酒以及慈江道山参酒、白头山刺五加皮酒和海参酒等都是北韩著名的特产酒。特别值得一提的是，北韩还生产40度的蛇酒、对治疗关节炎有功效的虎骨药酒和红蚂蚁酒以及黑糯米酒等多种多样的酒。





在众多北韩酒当中，我们最耳熟能详的是大同江啤酒。2012年，英国杂志《经济学人》曾高度评价北韩大同江啤酒的风味，从而引起人们的热议。2018年4.27南北韩首脑会谈结束后，有人在韩国总统府青瓦台国民请愿留言板上传希望进口大同江啤酒的请愿。大同江啤酒作为北韩深感自豪的出口商品，其名声远扬海外。那么，大同江啤酒为何如此受到人们的喜爱呢？其实，大同江啤酒是模仿德国啤酒制造的。21世纪初期，时任北韩国防委员会委员长金正日访问俄罗斯时品尝了朗博啤酒后感觉很好喝，因此，为了在北韩生产同样的啤酒而派人前往德国购买该啤酒生产设备，但是他们带去的钱不足以购买成套设备。当时，德国厂商告诉他们英国有家酒厂想出售同样的二手设备，不妨到英国去看看。因此，他们就到英国去购买德国产二手设备后在北韩生产啤酒。据悉，被派驻到北韩的英国外交官和德国外交官都很喜欢喝大同江啤酒。目前，大同江啤酒在北韩当局的鼎力支持下出售640毫升的瓶装啤酒，售价为一瓶1.5美元。

大同江啤酒虽然是北韩引以为豪的酒，但是北韩最具代表性的酒是平壤烧酒。2018年10月7日，北韩劳动党机关报《劳动新闻》将平壤烧酒介绍为代表北韩的“国酒”，并报道称平壤烧酒是北韩国务委员会委员长金正恩最喜爱且多次给予高度评价的酒。平壤烧酒的主要原料是玉米和大米，口感粗涩，酒精味浓。在平壤大同江食料厂生产的500毫升和750毫升瓶装平壤烧酒度数分25度、30度两种，酒精度数比韩国烧酒高很多。韩国烧酒的酒精度数通常在20度以下，但是北韩度数最低的烧酒在20度以上。北韩烧酒的酒精度数大都在23度到25.6度之间，比韩国烧酒高。平壤烧酒、龙岩烧酒、柳京烧酒的酒精度数为25度，大红湍酒、黑糯米酒为40度，开城高丽人参酒为50度。1956年开始生产的平壤啤酒，酒精度数为12度。平壤啤酒厂以大麦为主要原料生产啤酒，有时以啤酒花为原料生产4.5度的啤酒，保存日期为3个月。这些都是北韩居民们爱喝的酒。





酒精度数高，价格也相对高，北韩的上流阶层通常在外汇餐厅喝酒。在支付外币的餐厅里，最便宜的一瓶啤酒售价为2美元，而在北韩，1美元能购买2公斤大米。由此可见，北韩的酒类价格确实很高。在北韩，一瓶烧酒的价格为12000至15000北韩圆，而市场汇率为1美元兑换8000北韩圆水平，因此一瓶烧酒的价格大约为2美元。北韩劳动者一个月的工资为3000北韩圆左右，不吃不喝地积攒5个月才能买一瓶烧酒喝。尽管如此，北韩居民还是经常喝酒。韩国政府向酒厂征收酒税、教育税、附加税等税金，但是北韩通常在流通阶段征税。不论如何，相比北韩居民的工资，酒类价格确实很高。





一般来说，北韩居民为了与左右邻居、职场同事敦睦情谊而喝酒，且喝酒的频率很高。此外，北韩居民在喝酒的时候经常高喊“一口喝完”，“一口喝完”是“干杯”的意思。进入21世纪10年代，北韩酒类产量总体上升，政府解除各种酿酒限制后，北韩居民的喝酒频率也随之提高。北韩居民经常喝酒，而且喝得很多，这像似反映出韩民族的同一性。上世纪90年代到21世纪初期，有些北韩居民自己酿酒喝，甚至卖给别人，因此北韩当局禁止私自酿酒并严加管束。但是进入21世纪10年代后，北韩的酒类生产总体上升，私自酿酒的居民相对减少，因此北韩当局不像过去那样严加管束私自酿酒行为。最近，平壤居民经常举行啤酒聚会，以缓解精神压力，并借此机会结交新朋友。北韩当局则为防止酗酒闹事加强巡逻等，以维持社会秩序，特别是在春节等民俗节日时期进入特别警戒状态，以免出现酒后丧生现象。





在此，我们期待南北韩人民能在不久的将来相互分享韩半岛各地区的特产酒，从而敦睦民族情谊，营造和平氛围。