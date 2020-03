ⓒ Big Hit Entertainment

“宇宙大势男团”防弹少年团正规4辑《MAP OF THE SOUL:7》的销量超过411万张,创下韩国歌手专辑销量新纪录。





据GAON CHART公布的2月份专辑榜显示,自2月21日发售的防弹少年团正规4辑《MAP OF THE SOUL:7》仅花9天的时间,销量达411万4843张,不仅登上了2月专辑榜首位,还刷新了2019年其第6张迷你专辑《MAP OF THE SOUL:PERSONA》的单月最高销量(322万9032张)与年度最高销量(371万8230张)纪录。





另外,BTS正规4辑《MAP OF THE SOUL:7》除了登顶韩国各大音源榜外,还席卷美国、英国、澳大利亚、日本等世界各国的音乐榜,连日来改写K-POP历史。尤其引人注目的是BTS是首个连续4张专辑登上美国公告牌200强专辑榜冠军的韩国歌手,主打曲《ON》还排名公告牌百强单曲榜第4,创下韩国歌手最高纪录。