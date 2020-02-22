导播（PD）：金博

主持人（MC）：南黎明 (平泽大学教授)

嘉宾：冯云燕 (平泽大学中国留学生)









南：云燕，你好！请你和听众朋友们打个招呼，好吗？

冯：大家好，老师好！我是在韩中国留学生冯云燕，在韩国留学四年，今年刚刚毕业。所以最近我正在准备签证延期资料，也在找工作。因为现在疫情严重，所以找工作也受到一定的影响。所以大部分时间我都在家里看看书和电视剧、网上学习做饭、跟风全民做凉皮、蒸蛋糕。虽然身体特别放松，但心里却有些担心。

南：目前韩国疫情严峻，你所看到的韩国人都在怎样应对疫情呢?

冯：疫情在韩国短时间内较大幅度增加确实是太出乎意料了，现在韩国人民也正以积极严肃的态度面对，大家都佩戴口罩，外出人数也都减少了，包括政府也一直在做很多方面的防疫工作。公交车、银行等很多公共场所都放消毒洗手液，低价出售口罩等，为防疫工作努力。包括很多的工作部门大家都是武装到位，公开每个确诊者的定位和他们的活动路线，让大家能够提前防护，总之大家都特别重视。

南：韩国政府和学校也对留学生的防疫工作十分重视吧？都有哪些要求和措施呢？

冯：是的，从确诊人数只有几十例的时候起，韩国政府和学校就开始做了严格的防疫工作，从机场入境开始测量体温，做详细登记，还要求用软件做每日自我检测，每天要求我们提交自己的体温还有呼吸状况。回到学校以前是需要报备自己的行程，自己行动路线。到学校后就立马隔离，之前学校有分批组织大家去保健所做健康检查。还有每个返回韩国的留学生都必须进行14天的隔离。学校给在校隔离的同学免费提供中餐和晚餐、消毒洗手液还有口罩。为了安全起见，学校也取消了毕业典礼，我们是没有毕业典礼的一届毕业生！虽然有点惋惜，但是为了大家安全考虑，所以也能理解。学校还向住在校外的同学免费送消毒液、体温计、专用垃圾袋以及 30个口罩，老师亲自给送到门口真的是挺感动。









南：对于这种要求和应对措施，中国留学生们都是怎样的反应呢？

冯：大家都很认真配合政府和学校的防疫工作，因为大家都明白要做到不给政府添麻烦，大家在中国的家里也是很严格的进行自我隔离，所以来到韩国也都很自觉地配合疫情防护。大家都是尽量是不出门，出门一定戴口罩，一切娱乐活动不参加，安心地呆在自己屋里。以前开学了留学生们都会聚一聚，现在都是微信联系视频联系。现在出门到学校的很少，哪儿都很安静。

南：周围的韩国人是怎样跟中国留学生一起互相帮助共同抗击疫情的呢？

冯：确实有韩国同学打电话关心我在韩国的情况，以前工作的老板也打电话来问候。教会牧师真的很关心我们，在网上给我们买水果，教会的长辈也给派送了一箱肉。房东阿姨昨天也送来一箱泡菜，担心我们吃不好，挂念着我们，真的很暖心。









南：听说你今年毕业，能谈谈你对留学韩国的感受吗？也给我们的听众朋友们做个参考。

冯：在韩国4年的留学，从一开始的不适应，比如饮食生活习惯，还有语言沟通有障碍，渐渐的发现韩国其实真的在很多方面真的挺不错的。学校对留学生也有较多的照顾，会有专门负责留学生工作的老师帮我们解决很多问题。对外国人也给予一些特殊的帮助，例如银行周末也在为外国人开放。很多地方还有翻译，帮你解决语言问题。

南：通过这次疫情，你对韩国有怎样的感受呢？

冯：我个人认为韩国政府是比较民主很体贴民众的。包括在家隔离的时候会给与经济补助，在疫情期间各个防疫工作也是很努力。学校也是积极的应对，包括推迟开学。另外，教育部通过中韩两国留学生克制出国协议的方法来保护大家，比如允许休学，或者上网课等方案。我感觉韩国是一个很努力的国家，也能感受到政府的用心良苦。 （图片来自嘉宾）