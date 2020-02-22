新冠肺炎疫情促使韩国无接触经济升温

ⓒYONHAP News

为阻止新冠肺炎疫情扩散，韩国正在展开“保持社会距离”的宣传活动。居家办公、网络购物、无接触快递等无接触活动在经济和社会各领域均大幅增多。在餐饮业界，不下车外卖等无接触服务的销售额大幅增长，企业面试、大学授课、出口洽谈会等也大部分通过网络实现。





作为防疫第一关的重要实践事项，保持社会距离不仅在韩国，也在全世界范围内扩散。为了防止疫情扩散，韩国起初建议佩戴口罩。不过随着口罩供给失衡，引发“口罩乱象”，勤洗手、保持社会距离等得到了强调。口罩对于医疗人员和基础疾病患者、老弱人群等弱势人群来说是必需品，但是对于健康人群而言，洗手和保持社会距离是更有效的防疫方式。韩国卫生部门表示，世界卫生组织的建议事项中也未将佩戴口罩作为优先建议事项。口罩是为了防止咳嗽者的飞沫影响他人，因此在有密切接触的情况下，保持距离比佩戴口罩更为重要。为此，政府建议居家办公，同时在网络上进行的授课、会议和购物也显著增多。通过减少接触，可从源头上封锁病毒的传播。





传统意义上的经济活动是通过接触实现的。经济活动的场所“市场”是供给方和需求方进行接触的场所，因此从前若减少外出、避免接触也就意味着经济活动的萎缩和中断。不过当今网络经济已渗透日常生活，利用相关基础设施的无接触经济的活跃可以说是必然之事。最典型的线下购物空间百货商场也开始加强网购。为应对疫情导致客流量骤减，部分百货商场扩大网购渠道，通过每天在固定时间介绍百货商场的产品并进行销售收获了良好业绩。确诊患者集中出现的大邱和庆北地区实际上经济活动已中断。另外，受疫情长期化的影响，对来自韩国的人员采取入境限制措施的国家增多，很难通过展示会、访问团等方式在海外展开营销，因此网络出口洽谈会等无接触营销活动便应运而生。同时，部分大学开展网络授课，企业也在新员工招聘中采取了视频面试等无接触方式。最为明显的销售变化发生在餐饮业界，外卖配送、不下车外卖等无接触服务的销售额大幅增长。





随着无接触经济活动的增长，IT业界也积极采取相关配套措施。韩国最大门户网站NAVER表示，将加强对无接触活动的技术支持，例如开发直播购物道具，通过即时直播视频介绍线下卖场商品。另外，对个体工商户的教育课程也转为在线上进行。





新冠肺炎疫情的长期化正在逐步改变经济活动的形态，预计疫情结束后，无接触经济也将作为新潮流占据一席之地。