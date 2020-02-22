美国国务院人权报告未强调北韩政权责任

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美国国务院连续2年在人权报告中未就北韩人权现状使用强调政权责任的表述。分析认为，在美北对话陷入僵局的背景下，美国顾及北韩一直以来就人权问题强烈反驳，调整了措辞的激烈程度。





美国国务院当地时间11日发布了《2019各国人权报告》，其中28页对北韩人权现状进行了评价。最为引人注目的是，报告未包括强调北韩政权在人权问题上责任的直接性评语。而2017年的报告则指出北韩居民面临政府严重的人权侵犯，强调了北韩政权的责任。这一表述自2018年报告起就再未出现。报告还将北韩定性为“1949年以来金氏家族领导的独裁国家”，并详细列举了北韩的“重大人权问题”。而“重大”这一描述是首次出现在报告中，一删一添形成平衡。





报告列举的北韩人权侵犯事例包括政府造成的非法或肆意杀害、被迫失踪、遭政府拷问、任意拘禁、政治犯收容所等威胁生命的残酷关押设施等。虽然报告没有明示，但仍然显示北韩政权对人权侵犯负有责任。报告就2019年北韩人权情况分7个项目列举了人权侵犯实际情况。首先提及的具体事例是被北韩关押17个月后以昏迷状态回到美国、最终去世的大学生奥托•瓦姆比尔事件。报告指出，瓦姆比尔遭到北韩当局不公正、不公平的拘禁，且北韩也未就瓦姆比尔在释放后随即死亡的情况作出任何说明。报告在“剥夺生命和杀人”项目中指出，有大量报道显示北韩政府或政府人员进行肆意、非法的杀人行为。根据脱北者的陈述，北韩政府还存在对政治犯进行处刑以及强制要求送还避难申请者的行为。报告在“拷问”项目中指出，大量脱北者的陈述和非政府组织的报告显示，北韩政府在多个关押设施中采用了拷问这一手段。“失踪”项目中则描述了绑架问题，并指出非政府组织、智库和媒体报道暗示北韩政府对失踪负有责任。





北韩一直以来坚持否认存在政府主导的大范围人权侵犯行为，并对人权问题表现得极为敏感。此次报告并未使用美国直接掌握的情报，而主要引用了媒体报道以及国际机构、研究机构和人权团体的报告，还有脱北者的陈述等，这一方式避免了对北韩政权的责任作出直接评价。分析认为，出于对美北对话的考虑，报告调整了措辞，避免直接提及北韩政权的责任。人权问题随时都可以作为向北韩施压的筹码，不过目前美国选择暂时放低姿态，打开对话大门。