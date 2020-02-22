140余个国家及地区对韩采取入境限制措施

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随着新冠肺炎疫情在全球扩散的速度逐步加快，对来自韩国的人员采取入境限制措施的国家及地区达到143个。





巴哈马、海地、格林纳达、塞尔维亚等禁止来自韩国的外国人员入境，明确禁止入境的国家及地区达到53个，其余则采取隔离、加强检疫、建议居家隔离等措施。据韩国外交部统计，截至韩国时间12日下午2时，采取禁止来自韩国的外国人入境或加强入境检疫程序的国家及地区较前一天新增4个。加勒比海岛国巴哈马和海地分别禁止20天和14天以内访问过韩国、伊朗和意大利的外国人入境。此前仅采取加强检疫措施的中美国家格林纳达、欧洲的塞尔维亚也对来自韩国的人员采取禁止入境措施。由此，采取全面禁止入境或需经过一定时间才可入境措施的国家及地区继续增加。对来自韩国的人员采取隔离措施的国家新增2个，为塞浦路斯、圣基茨和尼维斯联邦，塞浦路斯此前也仅采取加强防疫的措施。此外，52个国家采取加强检疫、建议居家隔离等低强度措施。新增加强检疫措施的国家为阿根廷、乍得。阿根廷建议来自韩国、中国和日本的入境人员进行14天的居家隔离，乍得对入境旅客采取新冠肺炎义务性检测。





中国中央政府未采取任何限制，但是21个省、市和自治区对韩国入境人员采取隔离措施。另外，日本政府从9日0时起禁止韩国旅客无签证入境，并要求来自韩国的所有旅客进行强制性的隔离。韩国也对日本采取了相应措施。据初步统计，9日不顾入境限制进入日本的韩国人仅有3人。以往每年高达数百万人次的韩日人员交流实际上完全停滞。受出口限制影响急剧恶化的韩日关系因疫情变得更为复杂。日方坚称在采取入境限制措施前曾通报韩方并进行了郑重说明，但青瓦台方面则反驳称，日方不仅未进行事先通报，在韩方要求确认情况后仍予以否认。受到日本措施的影响，韩日、中日航班平均骤减80%，其中，往返韩日的航班减少90%，中日航班则减少约一半。





各国采取的入境限制措施导致韩国企业界人士海外出差受阻，令高度依赖出口的韩国经济雪上加霜。对此，政府正与中国、越南、印度尼西亚、印度、土耳其、科威特、卡塔尔、乌兹别克斯坦等与韩国经济交流活跃的20 多个国家就允许韩国企业界人士出差的方案进行磋商。据悉，鉴于同中国和越南的贸易规模大、当地工厂等直接投资多，企业界人士要求政府采取措施协调缓和这两个国家入境限制的呼声最高。韩国保健当局正在就文在寅提到的为海外出差企业界人士发放健康状态证明事宜制订对策。