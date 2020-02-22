ITZY携新专辑《IT’z ME》回归 主打歌《WANNABE》大热

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ITZY连续3张专辑主打歌成为热门歌曲，成为名副其实的“大势”女团。

新专辑《IT’z ME》于本月9日发行，共收录了7首新歌，主打歌《WANNABE》表达拒绝千篇一律、要展现出自我色彩的“one & only ME”的内容，旋律朗朗上口，使人过耳不忘。

新专辑一经经发售，便登顶唱片销售网站HANTEO专辑实时销量榜及GAON专辑销量榜，实现回归开门红。

《WANNABE》的MV也贴合歌曲主题，展现出ITZY成员“5人5色”的个性魅力。MV在上线后不到7小时便突破500万播放量，次日轻松破千万，印证了ITZY超强的人气。新歌《WANNABE》各项音乐成绩与之前两次专辑主打歌《不同不同》及《ICY》发行时相当，歌迷也十分期待新歌将会创造怎样的新纪录。

去年2月出道的ITZY凭借出道歌曲《不同不同》成为史上最快获得打个节目冠军的女团，同年7月发行的《ICY》更是一举拿下12次打歌冠军，更新了自己的成绩。另外，ITZY也横扫2019年度的各大音乐颁奖典礼新人奖，成为名副其实的“怪物新人”。