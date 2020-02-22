防弹少年团金南俊开直播 吐露演唱会取消心情

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防弹少年团队长金南俊（RM）近日在网络平台直播，吐露了近来的心情。

金南俊当天的直播命名为“南俊的7 Behind”，在和粉丝的交流中，表达了因新冠肺炎疫情影响，回归未能与歌迷见面、演唱会被迫取消的遗憾。

不久前防弹少年团经纪公司正式宣布原定于4月11日、12日、18日、19日在蚕食综合运动场主竞技场举行的首尔演唱会取消，取消原因正是由于目前在世界肆虐的新冠肺炎疫情。

对此，金南俊说：“现在回归活动结束了，说实话活动时一直感到很无力。这两周流的汗也似乎不是汗，因为我们虽然回来了，但前面谁也没有，只有一堆摄像机。虽然最终效果是一样的，但实际上却没能和歌迷真正面对面。但心里也会像记咒语一样暗示自己我们不能泄气，我们要幸福，我们要保持笑容。现在很多人都过得很辛苦，我们最起码还能录节目啊。我们如果不加油，粉丝们可能会更泄气。演唱会也是一样。”

金南俊还坦言说：“非常辛苦，感觉很无力，其实我们真的准备了很久、准备了很多。我们练习了很长时间，现在觉得好委屈。这些都要在大家面前展现的啊。是的，我们也有无力的一面，我们也不可能一直都只讲好的一面。但是我们依旧会向前走，做我们能做的事。”