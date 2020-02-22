避之不及的重口味食物其实都很有营养

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不少美食都是在吃之前拒绝，但吃完后“真香”， 虽然它们真的不好闻，不过一旦吃了第一口，就再也无法抗拒这种奇特的美味了！那马上我们就带大家一起来了解下究竟都有哪些如此奇特的食物吧！

N o .1香菜。香菜的特殊气味使得香菜在生长过程中很少遇虫害，所以吃起来也更绿色、放心。而香菜的味道对于生病时引起的食欲不振也有一定的缓解作用。香菜还有温胃散寒等作用。

N o . 2大蒜。适当吃大蒜可以抗衰老，这是源于大蒜提取物具有清除脂质过氧化及自由基清除的能力。大蒜好处多多，不要过多因为它的味道而排斥它啊。

N o .3洋葱。洋葱可以帮助消除高脂肪食物引起的血栓。将洋葱与肉类结合，既可以去除鱼肉的腥味，还能减少油脂。

N o .4折耳根。折耳根又叫鱼腥草，它强烈的“鱼腥味”着实劝退了不少人。但作为一味中药，它的功效却不容小觑，抗菌、抗病毒、提高免疫力、利尿，换季时吃最好不过了。

N o .5香椿。香椿中的蛋白质含量居群蔬之首，所含维生素C含量与辣椒相近，有美白、淡斑的效果。

N o .6茴香。茴香中含有丰富的钙以及维生素K，有助于骨骼吸收矿物质。茴香性温，特别适合局部寒冷，比如易胃寒、小腹冷痛、手脚冰冷的人食用。

N o .7纳豆。纳豆由豆制品发酵而来，所以也是高蛋白的滋养食品。纳豆激酶还具有分解胆固醇、调节血脂的作用，纳豆菌中的弹性蛋白酶还可以吞噬葡萄糖和粘物质，有利于控制血糖。不过据说纳豆激酶不耐热，加热后活性成分便会消失，所以，纳豆最好凉拌着吃！

N o .8压轴的就是——榴莲！虽然臭气熏天，但榴莲富含维生素C、B族、矿物质锰，还含有一定量的烟酸、叶酸、磷、镁和钾，真真算得上是水果界的营养素补充小能手。





（文中窍门来自刘*听友）