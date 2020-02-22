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韩国的小学教育属于义务教育，以6-11周岁儿童为对象，教授日常生活所需要的基础知识。韩国的小学基本上免交学费，但校方会征收为数不多的学校运营支援费等基本费用。





韩国小学的历史可以追溯到19世纪末的朝鲜王朝，随着近代教育制度的引进，1894年在首尔亮相了第一所公立小学——汉城师范学校附属小学。韩国的小学名称1906年改为普通学校，然后经过寻常小学（1926年）、国民学校（1941年）,1996年再改名为初等学校并直到现在。学制从寻常小学校起从4年制改为6年制。





目前，小学的教学科目有国语、数学、社会、科学、道德、体育、音乐、美术、实用课、英语（自3年级起教学）10个科目。年均授课时间从870-1088个小时不等，其中包括102-168个小时的课外活动。





以2017年为基准，全国的小学共有5200多所，其中京畿道地区的小学最多，有1224所，其次是首尔（603所）。韩国的小学绝大部分是国立公立学校，占98.6%，私立小学仅占1.4%，只有73所。私立小学的学费很贵，年均学费是854万韩元，首尔最贵的私立小学学费是1356万韩元（约78000多人民币），是大学年均学费的1.5倍还多。





小学数量与学生人数在这120多年以来发生了很大的变化。从初期的450多所，到1945年激增至2884所，学生人数为186万人。自光复以来，韩国的教育热日益高涨，但是因为校舍与财政不足，1963年，有15000多个班级实行上、下午班。2018年，小学生人数共计271万人，入学率为97.4%。可是随着低生育问题日益严峻，小学生人数有逐年减少的趋势。班级平均学生人数从2000年的35.8人减少至2019年的22.2人。由于学龄儿童逐年减少，加之人口集中于大城市，乡下等偏远地区的小学因学生人数剧减而关闭，或与周边地区的小学合并。