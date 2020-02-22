将“声音”与“科技”完美结合——韩国“Technonia”公司

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韩国企业通过一些创新想法改变全球经济。今天，我们将带领大家走进韩国“Technonia”公司，这是一家为娱乐用户提供高科技解决方案的生产商。让我们与公司海外营销部长李相镇（音译：이상진）先生一道，聊一聊他们公司。





韩国“Technonia”公司有自己特殊的企业理念，研发让人们感到快乐的技术密集型产品。公司首席执行官成元龙（音译：성원용）先生曾经是一名工程师，他在成立公司时就怀有这种初心。韩国“Technonia”公司推出了一款以流行动画“青蛙中士”为主题的MP3播放器。当时，能够播放视频文件的便携式MP3播放器也是一个全新创意。这款新产品获得了消费者的广泛好评，但在市场上取得的成功并未持续很长的时间。





有很多产品具有很好的创意和设计，但是韩国“Technonia”公司想要的并不只这些。他们致力于将各种功能整合为一体化产品，从而帮助忙碌的人们以更加有趣的方式享受多媒体内容。韩国“Technonia”公司的技术融合产品吸引了消费者的眼球，同时支持4种不同语言，包括韩语、英语、中文和日语，是一种可以同步显示图像的语言学习设备，还有能够与智能手机或平板电脑相连接的键盘以及具有免提功能的蓝牙扬声器，用户可以无线播放自己喜欢的音乐并拨打电话。韩国“Technonia”公司的2.1声道蓝牙扬声器是韩国首创，他们以代加工方式实现出口，对象包括日本东芝在内的海外知名品牌。去年，韩国“Technonia”公司开发了另一款新产品。





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许多使用蓝牙扬声器的用户抱怨充电线总会缠在一起，智能手机电池很快就没电了，且音质很差。韩国“Technonia”公司推出的“Cube Box”蓝牙扬声器增加了多种功能。如果用户将手机放在扬声器上，电池就可以自动无线充电，同时扬声器可以用来听音乐、看电影和打游戏。立体声扬声器分布在左侧和右侧，而低音扬声器则可以输出低频声音，这款扬声器放置在底部以输出丰富饱满的声音。韩国“Technonia”公司推出的蓝牙扬声器引起了韩国众筹平台的热烈反响。





韩国“Technonia”公司的产品已被首尔市商务厅选定为首尔优秀品牌，并在国内市场上受到广泛欢迎。凭借其在韩国市场上取得的成功，韩国“Technonia”公司计划在今年进军海外市场。





韩国“Technonia”公司拥有强大的开发实力和良好的市场业绩，他们对进军海外市场充满信心。当然，韩国“Technonia”公司也将能够在国外市场上发挥其强大的技术实力。