新冠疫情全球大流行对经济的影响

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3月11日，世界卫生组织宣布新冠肺炎疫情出现全球大流行趋势，这表明新冠疫情在世界范围内传播的警报级别提高至最高水平。这份官方声明直接导致全球主要股市崩盘，人们开始担心经济出现大幅萎缩。为了应对未来可能出现的经济衰退，许多国家的政府正在准备推出积极的刺激措施，以促进其经济增长。今天，我们邀请到了韩国真好经济研究所所长李仁喆（音译：이인철）先生，与他共同聊一聊全球出现新冠疫情可能给经济带来的影响。





上周，世界卫生组织宣布全球进入新冠肺炎疫情大流行阶段，这意味着世界卫生组织第三次将健康警报级别提高到最高水平。之前两次分别是1968年的香港流感和2009年甲型H1N1流感。尽管因为边境关闭和旅行限制已经给航空和旅游业带来沉重打击，但世界卫生组织宣布新冠疫情为全球大流行疫情仍大幅震动了全球金融市场，特别是美国股市持续大幅下跌。分析人士认为，美国股市目前正进入熊市，结束了自全球金融危机以来持续了十多年的上涨反弹行情，这也是美国股市最长时间的牛市行情。





作为世界保健机构，世界卫生组织宣布新冠肺炎疫情大流行无疑震撼了全球金融市场。3月11日，美国三大股指全线暴跌。两天前，纽约证券交易所开盘后就发生了大规模抛售，触发了第一层熔断，暂停交易15分钟。3月12日，日经225指数下跌4.41％，失守19000点大关。3月13日，韩国股市在上午交易时段暴跌超过8％，市场一度停止交易。业界担心这种情况会进一步恶化，因为抑制疫情进一步蔓延将不可避免地减少需求，供应链出现中止，严重限制贸易。3月11日，美国总统特朗普颁布30天欧洲国家旅行禁令，以防止新冠病毒进一步传播。在世界面临前所未有危机的情况下，研究机构对未来的经济状况非常悲观。

新冠肺炎疫情暴发的最初阶段，许多分析家预测该病毒所造成的影响应该是短暂的。但是，随着新冠病毒传播到亚洲、美洲、大洋洲和欧洲，人们越来越担心新冠肺炎大流行的危害将比以往任何时候都要严重。彭博社此前曾表示，如果新冠肺炎大流行持续相当长的一段时间，全球GDP等到第四季度恢复的时候，世界经济可能会损失2.68万亿美元。如果发生这种情况，包括美国、日本和欧元区在内的各个经济体都可能陷入衰退。总部位于伦敦的研究机构牛津经济研究院已将其全球经济增长预期从2.5％下调至2.0％。





美国智库布鲁金斯学会预测，如果新冠疫情与1918年西班牙流感一样严重，那么全球GDP可能缩水9万亿美元。根据世界经合组织的数据，韩国上个月的消费者信心指数为99.6，比前一个月下降了0.4点，是资料统计已经结束的经合组织25个成员国中跌幅最大的国家。随着全球经济衰退日趋显现，各国正全力以赴推出各种措施，以减少疫情对经济的影响。





美联储本月初意外降息50个基点。同时，欧盟已决定设立一个250亿欧元的基金，而英格兰银行则于3月11日将其基准利率调降了0.5个百分点。新冠疫情在中国暴发时，中国的7个省和地区地方政府宣布了今年5000亿美元的投资计划。由于全球暴发新冠疫情，生产、消费和金融总体上遭受了沉重打击，各国央行似乎已决定采取强有力的刺激措施来避免经济衰退。





2008年全球金融危机以来，美联储首次紧急降息。日本政府宣布了一项释放40亿美元的紧急计划，欧洲国家已经推出了紧急预算。意大利已经成为欧洲受疫情影响最严重的国家，意大利政府于3月11日公布了一项250亿欧元的经济计划。韩国政府也提出了一项追加预算，以应对疫情对经济的影响。为了稳定韩国本地股票市场，韩国上周采取了更为严格的措施，禁止卖空操作。





股票卖空是一种交易技术，在这种交易技术下，投资者借入股票并立即卖出股票，希望未来以较低的价格买入股票获利。因为卖空方认为股价会在不久的将来大幅下跌。因此，股价下跌得越多，他们获得的利润就越多。但其中最大的问题在于涉及此类交易的大多数投资者是机构投资者和离岸投资者，个人投资者只占卖空交易的不到1％。近年来，外国投资者和投资机构预计将在韩国股市大量卖空，因为他们预计韩国股市将进一步下跌。为了稳定市场，韩国金融当局上周表示，新规定放宽将股票指定为“过热”的限制，以使其不再符合卖空资格。指定股票的卖空禁令将从之前的1天延长至10个交易日。





由于外国投资者和机构投资者的卖空交易快速大幅增长，本月平均每日卖空交易量是2019年全年的2倍多。为减少消极影响，韩国政府最初表示从3月11日开始的3个月内将收紧股票卖空限制规则，但是第二天卖空交易比前一天增加了43.6％，尤其是外国投资者继续通过在熊市中做空来获利。因此，韩国政府再次决定从3月16日起连续6个月禁止所有股票卖空交易。市场分析师呼吁政府制定更加积极果断的措施，以有效应对新冠疫情暴发的影响。





由于韩国经济严重依赖出口，因此全球经济危机对韩国的打击将比其他任何国家都严重。因此，韩国必须以更积极的方式应对危机。不幸的是，大多数专家认为，就速度和强度而言，韩国的努力还不够。尽管许多国家的中央银行在经济萎缩的情况下积极应对，但韩国银行上个月冻结了基准利率。尽管人们普遍预计4月份韩国央行会降息，但各方纷纷要求韩国央行能够像美联储那样召开紧急会议，以迅速降低政策利率。当然，有必要评估快速降低利率可能带来的副作用。但是，鉴于形势危急，许多人指出韩国央行仍然过于谨慎。尽管在财政稳健性方面存在争议，但中央银行应该采取量化宽松政策，以刺激经济发展。





新冠疫情暴发正在升级为一个全球性事件。主要经济体似乎有必要合作提出同步的对策，以防止全球经济陷入衰退。韩国还应采取所有可能的措施来缓解人们对经济衰退的担忧，并最终推动韩国经济发展。