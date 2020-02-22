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李珠英

#明星档案 l 2020-03-17

ⓒ acefactory instagram

职业：演员 

生日：19922月14日 

身高：162cm 

血型：A型 

学历：庆熙大学戏剧专业 

出道：电影《偶遇》(2012) 

 

李珠英原本是体育专业的学生，平时对表演感兴趣的她在有机会真正参与表演后，在大二时毅然决定改专业，主修表演。在校期间，她也积累了十分丰富的话剧及短片电影表演经验。 

2011年正式出道后，参与了众多影视剧的拍摄，其中2016年参演张律导演的《春梦》，使其开始被观众注意。2020年，李珠英在热播剧《梨泰院Class》中饰演个性十足的马贤伊一角，知名度大大提升。 

 

代表作： 

·电视剧： 

《梨泰院Class》(2020) 

《家宇宙》（2019 

《今天的侦探》（2018 

《常请吃饭的漂亮姐姐》（2018 

《嘻哈老师》（2017 

《可能认识的人》（2017 

《举重妖精金福珠》（2016 

《游戏公司的女职员们》（2016 

·电影 

《鲶鱼美琪》（2018 

《蚕室》（2018 

《梦中的简》（2017 

《春梦》（2016 

《我不知道的故事》（2013 

《偶遇》（2012 

 

获奖经历： 

KBS演技大赏 连作独幕剧奖 女演员奖（2019 

第23届釜山国际电影节 年度演员奖（2018 

第4届高阳SMART电影节 最佳女主角（2014

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