《漫话国乐》 烟草打令 / 骨牌打令 / 象棋打令





正祖是朝鲜王朝后期英明的君主之一。在位期间，正祖不仅取得了许多骄人的业绩，文笔也很出色，曾留下一本题为《弘斋全书》的文集，他在这本文集的一篇文章中写道：“这种草出现在这个时代，足以理解天地之心，于是朕下令把南灵草记录在医术里，并把它发放给这片疆土上的老百姓，让老百姓也可以享受这一优惠，然后加以推广，进而报答天地之恩。”在这篇文章中提及的南灵草乍听好像是灵丹妙药，可实际上是烟草。





早期，人们并不知道烟草的危害，所以17世纪初南灵草传入韩半岛后，在短短的10年时间里，便迅速普及到全国各地，深受男女老少的喜爱，据说当时还随处可以见到吸烟的小孩儿。烟草如此快速地深入老百姓的生活，主要是因为古人把南灵草视为药草，相信它有助于消化、入眠、镇定情绪等具备诸多功效。相传，正祖在读书、写文章时如果心情烦躁，也喜欢用烟草来解闷，而且科举考试还出了有关南灵草的试题。从中可以看出，对于古人来讲，南灵草是贵重的药草，如此珍贵，当然不会忘记歌颂了。

{音乐1：《烟草打令》 / 郭东贤（音）}





后来，老百姓也发现南灵草价值高，因此各地掀起了种植南灵草的热潮，但由于很多农民改种南灵草，后来还曾出现种植谷物的农田不足的问题。





《烟草打令》中有这样的歌词：

“你是来送银？还是来送金的？没有银，也没有金，就带来南灵草种子了……”可见当时的烟草是相当于金银珠宝一般的贵重的农作物。





古时候，除了烟草，还有一些传统游戏也深受老百姓的喜爱，并且深入人们的生活，骨牌就是其中之一，因牌子用动物的骨头制成而取名。将方形的动物骨头与木头粘在一块，做成手指节大小的块儿，然后在上面凿出大、中、小不等的圆孔，涂上红色和黑色。骨牌与中国的麻将有相似之处，根据牌子上的圆孔数量与数字大小来对牌争胜负。据说骨牌的玩法繁琐，因此不容易学会，有学问的人才喜欢玩骨牌，因此又名“神仙游戏”。





朝鲜王朝时代的著名学者丁若镛在他的政治学著作《牧民心书》里提到过骨牌，他写道:“在赌钱的游戏中，让人变得居心不良、倾家荡产或让亲友担心的，斗钱名列第一，其次是双六与骨牌。”可见骨牌、斗钱等传统游戏在当时的社会已沦为赌博的工具，败坏了社会风气，严重危害了老百姓的财产安全。





斗钱本来是以印有各种图案或文字标识点数的纸牌进行博弈的传统游戏，牌以纸质材料制成，因此又名纸牌。以前不知道斗钱游戏的人也都听说过“双十”、“甲午”等词儿，都是斗钱游戏中代指好牌的术语。斗钱因为赌博性质与趣味性都很强，因而轻易走入了老百姓的生活中。





《骨牌打令》详细地描写了赌徒因赌博倾家荡产的过程，其内容是这样的：赌徒爱玩骨牌与斗钱，结果沉迷于赌博，后来钱都输光了，还想骗人，倒霉的是被东家看破而被打了一个巴掌赶出门外。赌徒沮丧地抽着烟沉思了一番，他发誓如果今后再去赌博，就上吊自尽。可没过不久，赌徒又钻进赌场，抽点红过日子而变成赌场的受气包。

{音乐2：伽倻琴弹唱《骨牌打令》 / 朴贵姬名唱}





京畿杂歌《象棋打令》则以比较文雅的传统游戏象棋为题材。象棋是二人对抗性游戏，在棋盘上象征首脑的将与王或楚与汉以及象征部下的马、炮、车、象、士、兵、卒等棋子为了争夺对方首脑展开博弈。有的象棋以楚与汉为首脑，这是源自刘邦与项羽的楚汉相争。





有趣的是，《象棋打令》内容没有头绪，不着边际。开头感叹中国旅游名胜五湖的风光，接着突然跳到房子完工后举行祭祀、去平壤旅行的事情，最后才提及象棋一事，说是从万叠青山中采伐上好的黄杨木，用来制作棋盘与棋子，可这时候的背景不是楚汉相争的西汉初年，而是以东汉末年的赤壁之战为背景，所以象棋以刘备与曹操为君主，以关羽、吕布、赵子龙、张飞、马超等英雄豪杰排兵布阵，描写了曹操在赤壁之战逃亡被追赶的片段。

{音乐3：《象棋打令》/ 朴相玉名人 }