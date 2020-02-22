北韩外务省人事调动的内容及其意图

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北韩国务委员会委员长金正恩召回长期滞留海外的驻捷克大使金平日、驻奥地利大使金光燮等所谓的“白头山血统旁支”后，最近发布了接替他们的新任大使名单。金平日是已故北韩国防委员会委员长金正日同父异母的弟弟、金正恩委员长的叔叔，金光燮是金正日同父异母的妹妹金敬珍的丈夫、金正恩委员长的姑父。3月14日，北韩外务省公布由前外务省北美局副局长崔康一接任驻奥地利大使，前外务省欧洲二局局长朱元哲接任驻捷克大使。此外，北韩还更换了驻波兰、伊朗、南非、俄罗斯、墨西哥以及埃塞俄比亚大使。其中，最引人瞩目的是北韩驻奥地利新任大使崔康一。





过去，崔康一主要负责对美协商工作，而且是核问题专家。去年2月在越南河内举行美北首脑会谈时，与时任北韩国务委员会对美特别代表金赫澈一道和美方就会谈议题进行协商，2018年2月随同时任北韩劳动党副委员长金英哲访问韩国，出席平昌冬奥会闭幕式。之后，时任北韩外务省第一副相崔善姬和美国驻菲律宾大使金成在板门店、新加坡等地会面时，崔康一也一道随行，2018年6月在新加坡举行第一次美北首脑会谈时则负责一般事务性工作。由于崔康一是北韩外务省内屈指可数的“美国通”，因此在北韩外务省此次人事调动当中最引人瞩目。崔康一被任命为驻奥地利大使意味着北韩对美协商阵容或将瓦解。有分析认为，北韩外务省内负责对美协商工作的崔康一被任命为驻奥地利大使，表示北韩打消了重启美北对话的念头。3月16日，前美国国务院负责东亚及太平洋事务的助理国务卿克里斯托弗·希尔表示，美国大选结束以前，北韩将不会为重启美北协商采取行动。另有分析认为，如果北韩与美国就举行非正式会谈达成一致，奥地利维也纳将成为会谈首选场所。因此，北韩将崔康一任命为驻奥地利大使可能另有意图，并将国际原子能机构总部所在的奥地利作为北韩与美国进行私下沟通的“第二个纽约渠道”。维也纳是欧洲的外交中心，且美国和北韩经常在这里举行协商。由此看来，北韩或许具有为重启美北协商铺路的意图。此外，奥地利维也纳也是国际原子能机构总部所在地，而崔康一又是核问题专家。因此，在今后举行美北无核化协商的过程中，特别是就协商议题进行磋商时，崔康一可说服国际原子能机构给予支持与配合。但是部分专家认为，在美国大选结束以前，难以重启美北对话，因此北韩暂且将崔康一任命为驻奥地利大使，待美北无核化协商重启时再另行安排。





北韩国务委员会委员长金正恩还召回2015年赴任驻捷克大使的金平日，由前外务省欧洲二局局长、前北韩驻捷克大使馆副大使朱元哲接替其大使职务。朱元哲曾在捷克名门学府布拉格大学远东问题研究所深造，捷克语说得非常流利。金平日这个人在韩国略有所闻。他长期担任驻外大使，1993年回北韩参加金日成主席的葬礼，2015年出席金正恩委员长召集的驻外大使会议。此外，金平日都滞留在外，很少在北韩露面，去年12月被召唤回国。这表示金正恩委员长认为其政权已得到巩固，对控制北韩内部充满自信。





专家认为，金正恩委员长通过此次人事调动，将长期滞留海外的“白头山血统旁系”召回平壤，意味着金平日和金光燮将不会对金正恩政权造成威胁。金正恩委员长在执政初期曾面临诸多挑战。因在其父金正日委员长突然去世的情况下匆忙接掌政权，未能做好周全的准备，且国际社会对他能否确实掌握政权心存质疑。但是金正恩委员长处决其姑父张成泽等，以极端的手段巩固其政权，之后与美国总统特朗普面对面进行谈判等，提高其地位与形象。目前，金正恩委员长的权力已得到巩固，并通过召回“白头山血统旁支”表现出相当的自信。





北韩驻外大使长期滞留在外有可能寻求政治庇护也是金正恩委员长此次更换驻外大使的原因之一。此外，由于北韩驻外大使在受到监控的情况下难以展开外交活动，因此金正恩委员长可能赋予新任驻外大使较大的权限。过去，北韩的外交官难以自作主张，只按外务省的指示行事。但是北韩国务委员长金正恩与美国总统特朗普举行双边首脑会谈，并与中国改善关系后，还想进一步改善与欧洲国家的关系，如此一来，在今后重启美北对话时可争取欧洲国家的支持。总之，北韩试图在美国大选结束以前，为了与欧洲国家加强友好关系而派出了赋予较大权限的外交官。





除了驻奥地利大使和驻捷克大使以外，北韩同时更换驻波兰、伊朗、南非、俄罗斯、墨西哥以及埃塞俄比亚大使是前祖国和平统一委员会委员长李善权被任命为外务相后首次进行的大规模人事调动。对此，专家分析此次人事调动将提高李善权对外务省的掌控力度。2018年9月举行南北韩首脑会谈时，李善权曾对随同文在寅总统访问平壤的韩国企业家们口无遮拦地说“冷面能咽得下口吗？”而引起轩然大波。因此，李善权出任北韩外务相令韩国政府感到有些困扰。在举行南北韩首脑会谈时期，李善权口无遮拦地胡言乱语，是北韩最具代表性的鹰派人物。今后南北韩展开外交战时，如果李善权口出狂言逼迫韩国，韩国政府不得不以同样的方式加以应对，这将对改善双边关系造成负面影响。因此，韩国政府必须与国际社会加强合作，积极应对北韩外交政策。





此外，韩国政府还要积极应对围绕国际原子能机构展开的外交战，并深入分析北韩同时更换多国驻外大使的意图等，制定行之有效的对北韩外交战略。