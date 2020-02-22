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今天，军事分界线将韩半岛分割为南北两个部分，但是作为同一个民族，使用同一种语言的北韩是基于《大韩民国宪法》第四条必须实现和平统一的对象，因此我们有必要深入了解北韩各方面的情况。有关于此，为确切掌握北韩经济和社会现状，准确预测其未来走向，必须严密分析相关统计数据。那么，北韩是否对外发布其统计数据呢？





北韩也有和韩国统计厅一样负责调查统计业务的“中央统计局”。中央统计局作为北韩内阁下属的中央情报机构，总部设在平壤，并在各道设有地方统计厅，各市、郡设有地方事务所。在中央统计局发布的统计数据中，最具代表性的是人口普查统计数据。上世纪80年代末，北韩为向联合国人口基金会提交人口统计数据而实施全国人口普查，并向国际货币基金组织和世界粮食计划署提供关于农业和营养状态的统计数据。这是北韩为获得国际组织的援助而提供的相关统计数据。但是进入21世纪后，北韩有时向联合国与国际社会主动提供统计数据。





尽管如此，北韩仍有以“国家机密”为由拒绝公布的数据。其中，军队规模作为北韩最避讳对外公布的数据，在北韩发布的人口普查数据中也不列出军人人数。北韩在发布人口普查数据时将军人人数排除在外，但是研究人员能以此数据推测北韩的军人人数。在人口普查数据中，男女性别比例是非常重要的指标之一。北韩在发布人口普查数据时将军人人数排除在外，这使得我们难以准确推测兵役年龄段的男女性别比例，但是能以其性别比的正常值和数据中的性别比差推测出北韩大约有多少军人。据悉，北韩也认识到这一点，并通过伪造部分数据等方式让外国无法推测北韩军人人数。此外，从北韩提供给国际组织的国内生产总值数据来看，1995年提交给联合国的数据是48亿美元，但是提供给国际货币基金的数据是128亿美元，相差约2倍。由此可知，北韩统计数据的可信度很低。





北韩的统计数据令人难以相信，而韩国统计厅和其他国家统计机构拥有的北韩相关统计数据大都是从国际组织获得的。一般来说，国际组织持有的北韩相关统计数据是北韩当局在不得已的情况下提交的。因为北韩为开展对外合作事业或获得国际社会的援助，不得不提交国际组织要求的相关数据。特别值得一提的是，韩国统计厅还利用部分北韩相关统计资料直接编制北韩相关统计数据。今年2月，韩国统计厅首次发布关于北韩稻米栽培面积的统计数据。由于参考了卫星视频和图像，与其它调查数据和行政区划数据相比，可信度较高，但是其它统计数据因为没有可供参考的信息而难以编制相关统计数据。举例来说，编制经济统计时，必须掌握北韩提供多少商品和服务，还需要价格信息。北韩实行计划经济体制，由国家统一制定价格，但是个人间进行交易的市场价格和国家统一制定的价格有很大差异，因此我们难以推算北韩实际经济规模和经济增长率。





那么，在北韩内发布的统计数据中，最具代表性的有哪些数据呢？北韩正式发布的统计数据有人口现状、经济水平、粮食产量等。2018年，北韩时隔10年实施了全国人口普查。据北韩2018年发布的全国人口普查数据，北韩人口总数为2513万人，只有韩国的一半水平，南北韩总人口为7674万人，合计排名世界20多位。从经济指标来看，2018年北韩国民总收入为35.9万亿韩元，与2017年相比有所减少，人均国民总收入仅为143万韩元，是韩国的4%水平。此外，2017年和2018年，北韩连续2年出现经济负增长，2018年的对外贸易额为28亿美元，减少至2017年的一半水平。值得一提的是，大米和玉米等粮食产量要比韩国多，北韩一年生产220万吨大米，而韩国的大米产量为北韩的57%水平。





南北韩间经常就经济合作与社会文化交流问题进行讨论，但是从未提及要在统计领域进行合作。其实，为进一步发展南北韩关系和迎接统一时代的到来，南北韩有必要在统计领域进行合作。但是在目前的情况下，韩国只能依靠国际组织提供的统计数据推测北韩的种种状况。我们有必要以国际组织为媒介了解北韩的种种情况。因为国际组织持中立立场，并拥有资金优势，因此北韩通常向国际组织提供真实的统计数据。北韩于2008年实施全国人口普查的时候，接受联合国人口基金会的提议，向该基金会提供调查项目和统计数据。因此，韩国政府今后也能凭借国际组织提供的北韩相关统计数据，积极推进南北韩合作事业。如此一来，南北韩也有可能联合进行统计调查，从而提高双边合作效率。





韩国政府为改善南北韩关系，首先要了解北韩的情况，而能了解北韩种种情况的客观指标是北韩统计数据。因此，韩国政府必须通过国际组织提供的北韩相关统计数据，积极推进南北韩合作事业，进而与北韩联合进行统计调查，为迎接和平繁荣的韩半岛新时代铺平前进的道路。