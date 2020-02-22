疫情中的韩国华侨学校

导播（PD）：金博

主持人（MC）：南黎明 (平泽大学教授)

嘉宾：于植盛 (汉城华侨中学校长)





新冠病毒疫情严峻，韩国各行各业都在奋力抗击疫情，学校也不例外。本期节目有请首尔汉城华侨中学校长于植盛介绍一下华侨学校同参韩国教育界抗击疫情的情况。









南：于校长，您好！

于：各位听众，大家好，我是韩国汉城华侨中学校长于植盛。我是华侨二代，生长在这里。今天的情况比较特殊，新冠肺炎蔓延比较严重，是非常时期。希望所有人都要遵守韩国政府的防疫政策，一起抗击疫情。我想对大家说一句话，那就是“保护好自己的健康，就是保护他人的健康”，一定要做好自己的防护，戴好口罩。

南：刚才看见学校有很多条幅，新冠病毒严重，学校的情况如何?

于：华侨中学和普通韩国学校不太一样，韩国学校3月是新学期，所以一切课程是重新开始，可以做缩短和延长的计划。但是华侨学校现在是第二学期，所以很多课程都是接着上学期要继续学习。我们本来应该是二月末开学，已经延迟到了3月6号，后来又变到3月23号，现在教育部还会要求继续延期两周，让我们很担忧，我们有关人员还天天开会研究对策。

南：您认为教学任务会不会受到影响呢？

于：我们基本上按照教育部的规定，完成韩国教育部规定的每学期的课时。我个人认为，我们可以把不足的课程加在周六进行，大概用4-5周的时间来完成教学任务。这样做学生们可能会不太习惯，那也没办法，现在湿非常时期啊。

南：华侨学校是否也在上网课呢？

于：有的家长也有类似的建议，但是我调查了韩国的其他学校，韩国的中小学也没有上网课，我打电话向台湾教育部做了咨询，他们告诉我们有教学的网站，我们就利用这个网站，让孩子们自己上网去学习。

南：华侨学校的学生生活都有哪些内容呢？

于：课程上基本上跟其他学校都一样。但是近来疫情严重，开学之后防疫是最重要的活动。比如我们会派老师在校门口检查体温和学生戴口罩的情况，午餐用餐的时候也不要面对面坐，全部都朝着一个方向吃饭，减少接触。午餐时间从以前的一个小时拉长到3个小时等等。









南：估计何时能开学呢？

于：2月底疫情最严重，最近好多了，但是现在要防止外部带来的病毒传染，最担心的就是集团感染。小孩子们最危险，一个孩子被传染，其他学生及其父母和家人都会被影响，那样学校就要关门。所以一定要谨慎。从现在来看开学时间还很难说。

南：不少学生都是来自海外，你们是如何管理的呢？

于：我们早已经向学生和老师发出通知，请他们早点回来准备开学，回来之后马上隔离两周，拿来隔离证明才可以进入课堂。此外，我今天也与首尔西大门区政府联系过，要求他们帮学校消毒，得到了他们的支持和援助。如果我们有人感染，这将对周围也有影响。

南：请介绍一下贵校历史，好吗？

于：我们是19世纪末建立的，1950年韩国战争爆发，我们曾一度迁徙到釜山，后来韩战结束之后，我们又回到了首尔明洞，不久之后的上世纪70年代，学校人数多达3000多人，校园不够，所以我们又迁徙到了这里(延禧洞)，我们学校前面有两位韩国前总统的住宅。我们学校应该是全球最大的华侨学校。现在学生人数有400多人。

南：上华侨学校需要具备哪些条件呢？

于：华侨和中国的孩子当然没有问题，但是韩国国籍的孩子政府要求一定是在海外生活了3年以上，回来之后无法适应韩国学校的学生，才可以来我们学校就读。我们学校来自中大陆的学生很多。我们也在向政府建议允许韩国国籍的学生入学，扩大学生的来源。（图片来自嘉宾）