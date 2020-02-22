韩国基准利率首次低于1%

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韩国银行（央行）16日下午召开金融货币委员会临时会议，将基准利率从1.25%下调50个基点至0.75%，这也是韩国基准利率首次低至不足1%。此前，韩国央行仅在2001年9.11恐怖袭击事件后、2008年10月全球金融危机时召开过金融货币委员会临时会议并下调利率。





金融货币委员会在当天的决议文中指出，2月27日决定货币政策方向后，新冠肺炎疫情在全球扩散，对全球经济低迷的担忧加深。受此影响，海内外金融市场股价、汇率等主要价格波动剧烈，国际油价大幅下跌。金融货币委员会还认为，有必要扩大货币政策的宽松程度，以缓和波动、降低对增长和物价的影响。另外，由于海内外金融、经济环境的不确定性依然非常高，今后也将维持宽松的货币政策，减轻宏观经济的下行压力，缓和金融市场的波动性。





央行行长李柱烈在会议后的记者见面会上就降息的背景说明称，新冠肺炎疫情扩散速度快、范围广，其影响预计将长期化，有必要大幅降低小工商业者、中小企业等弱势部门的借贷成本。他还表示，美国降息使韩国央行展开积极应对的空间扩大。





原本市场预计央行会在本月17到18日召开临时会议降息，不过美国在15日第二次紧急大幅降息，两次降息总幅度高达150个基点，促使韩国央行紧急出手应对。美国除降息以外，还决定回购7000亿美元的资产，展开大规模的量化宽松，意味着当前金融、经济状况十分危急。目前，新冠肺炎疫情在欧洲、美国、中东等地区快速扩散，非洲、中南美、大洋洲也先后沦陷，进入全球大流行的阶段。对此，全球主要国家纷纷采取封锁边境、限制移动等措施，所有活动几乎中断。金融市场出现多轮大跌，实体经济陷入濒死状态。预测认为，疫情的影响将不仅超过此前的传染病，还将大大超过亚洲金融危机和2008年全球金融危机。对此，美国迅速出台果断大胆的货币政策。





韩国央行原本在2月的会议上维持基准利率不变，不过随着美国采取高强度措施，也大幅下调利率50个基点。分析认为，这一决定虽然略晚于美国，但仍属万幸。央行此前在降息上犹豫不决，主要是出于对外资逃离的担忧以及保留货币政策操作空间的考虑。





尽管这次降息和国会通过的追加预算有望消除金融市场的不安情绪、缓解对实体经济的冲击，但是否充分尚不可知。有预测称，今后仍有可能降息，不过大部分分析指出，考虑到家庭负债增长、刺激房价上涨等副作用，这一可能性并不大。