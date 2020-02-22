韩国会通过新冠肺炎疫情应对追加预算案

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韩国国会17日召开全体会议，通过了规模达11.7万亿韩元的新冠肺炎疫情应对追加预算案。追加预算将用于支援疫情重灾区大邱和庆北、支援生计陷入危机的小工商业者、加强传染病应对能力、支援企业稳定经营资金、支援民生和廉价航空公司。





预算案于本月5日提交国会后，仅时隔12天便迅速通过。随着疫情对经济的冲击逐渐显现，迅速应对的必要性也随之突显。预算案以支援因疫情蒙受损失的国民和企业为中心制定。国会通过的预算案中，对遭受疫情直接冲击的大邱和庆北地区的支援预算增加1.0394万亿韩元，总支援额达1.6581万亿韩元。另外，此次追加预算中还在以全国为对象的一般项目预算中追加了对大邱和庆北地区的配额，使两地追加预算总规模达到2.4万亿韩元。对于生计陷入困境的小工商业者和个体户的支援预算也增加了1.1638万亿韩元，经营稳定资金预算为1.72万亿韩元，扩大超低利率贷款的支援预算为4125亿韩元。另外，用于加强传染病应对能力的预算也大幅增多。政府提交的预算案中，负压病房扩大规模为120个，不过最终通过案的规模为270个，原本300亿韩元的预算也增至675亿韩元。传染病应对医疗人员派遣费用为182亿韩元。为缓解口罩乱象，预算案包括鼓励口罩生产商在周末生产的奖金费用，并规定可使用预备费用向弱势群体免费供给口罩。此外，预算案还包括解决托儿问题、稳定民生、加强支援廉价航空公司等受损行业的预算。





韩国政府认为此次新冠肺炎追加预算的执行时机最为重要，因此计划在今后2个月内执行预算的四分之三，由此可见疫情造成的损失之大、对今后韩国经济的影响之深。目前，新冠肺炎疫情在全球各地快速蔓延，导致经济停摆、金融市场陷入混乱。对此，全球主要国家先后采取降息、大规模扩大财政等量化宽松措施。韩国作为出口主导型经济体，对外依赖度高，被认为是在此种状况下蒙受损失最多的国家之一，比任何国家都需要进行快速应对。





随着国会通过追加预算、央行16日全面降息，围绕追加预算的速度战正式打响。不过已经有意见指出，仅依靠此次追加预算并不充分，有必要进行第二轮预算补充，为此，应从现在开始制定追加预算案来弥补不足的部分。韩国总统文在寅也作出了具有暗示性的发言。文在寅表示，有可能不会仅以这次追加预算结束，若情况持续，有可能需要第二轮、第三轮对策。追加预算是开始，不是结束。不过，目前企划财政部对第二轮追加预算持否定态度。与此同时，关于向所有国民发放一定金额的补贴以支援生计的灾难基本收入讨论也受到关注。尽管目前执政党也持否定态度，但是随着事态的发展，有可能展开公开讨论。