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目前在韩国最常见的电灯种类有白炽灯、荧光灯、LED灯三种。截至20世纪末LED灯诞生之前，无论是大楼，还是家庭照明都以白炽灯与荧光灯为主。





白炽灯是一直以来被人们广泛使用的光源，发出温暖晕黄的光，开灯即亮、价格便宜、显色性好、可连续调光，适合卧室、客厅、大堂、商店、餐厅、庭院等各种空间。可是白炽灯会把消耗能量中的90%以上转化为无用的热能，只有5%左右的能量成为光。





荧光灯作为节能照明光源，有直管型、环型等，应用范围广。与白炽灯相比，荧光灯有效率高、寿命长、光色好等优点，尤其是非常省电，只有白炽灯的三分之一，寿命长5-10倍，所以到了现代，随着电费上涨，很多家庭、高楼大厦、商场等设施为了节省电费，纷纷以荧光灯取代白炽灯。可是荧光灯含汞等重金属，紫外线辐射强烈，对人体有害，于是为了满足人们的需求，LED灯就应运而生了。





LED灯具有寿命长、效率高、环保、稳定的特点，其中最突出的也是省电，LED灯的电费只有白炽灯的八分之一。唯一的缺点是价格较贵，一只LED灯的价格相当于好几只白炽灯。可是随着LED技术的发展，LED灯的价格也比以前便宜多了。





近年来，日本、欧洲等国家都在弃用含汞的荧光灯，韩国也是如此。而且如果以LED灯取代荧光灯，可以节省3.4GWh的电力，相当于5座发电厂的发电量。进入21世纪，在政府等公共机构的带动下，地铁、公交车、街灯、隧道等交通设施的照明从2012年起进行取代工程，随后学校等教育设施也纷纷安装LED灯。2017年新政府上台后，更积极推动绿色照明工程，在政府的扶持下，计划截至2028年废除荧光灯，规定新建的公共建筑需安装60%以上的LED灯等绿色照明。目前，政府等公共机构的LED照明普及率达62.6%。