打造新冠病毒检测试剂——韩国“Kogene Biotech”公司

ⓒ KOGENEBIOTECH

韩国企业的一些创新想法正在改变全球经济。今天，我们将要带领大家走进韩国“Kogene Biotech”公司，这是一家生物公司，他们因为开发出了快速高效的新冠病毒检测试剂盒而收到了来自世界各地的订单。让我们与公司负责人白苗雅（音译：백묘아）女士一道，聊一聊他们公司。





韩国“Kogene Biotech”公司总裁南容硕（音译：남용석）获得了韩国高丽大学生物化学和分子遗传学博士学位。在2000年成立自己的公司之前，他曾在高丽大学医学院担任法医学教授。在强大的研发技术支持下，这家生物公司推动了韩国基因分析领域高科技市场的发展。2002年，韩国“Kogene Biotech”公司全球首次开发了一种针对9种食物中毒细菌的检测试剂盒。它还是韩国第一家开发甲型H1N1流感和中东呼吸综合征诊断试剂盒的企业，相关产品分别于2009年和2015年在韩国上市。2015年中东呼吸综合征爆发期间，韩国“Kogene Biotech”公司的诊断试剂用于42000项测试，没有出现任何失误，证明了试剂的准确性。作为韩国分子诊断行业的先驱，在新型冠状病毒肺炎疫情暴发后，韩国“Kogene Biotech”公司开始开发诊断试剂。





当传染性疾病进入一个国家时，迅速进行诊断是重中之重。根据诊断结果，可以采取必要的隔离措施，以防止病毒传播并及时对患者进行治疗。由于韩国“Kogene Biotech”公司在开发数百种诊断设备的过程中积累了丰富的经验和专业知识，因此仅用了十天的时间就开发出了新冠病毒检测试剂盒。新的测试盒在性能方面表现突出。





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韩国“Kogene Biotech”公司实现了实时PCR试剂盒商业化，PCR技术以前曾用于研究目的。PCR是一种用于在临床实验室中扩增DNA或RNA特定片段的方法。这是一种识别和检测病毒的高灵敏和高准确度检测技术，但是取得检测结果需要一定时间，而且高浓度扩增DNA容易受到污染。实时检测技术有效避免了这些缺点，它可以实时监控检测的进度，以确保简单快速地完成检测，并将污染和研究人员的风险降至最低。它可以使用特定序列的探针来帮助找到目标，从而准确并同时检测多种病原体。通过这种技术，韩国“Kogene Biotech”公司实时扩增了2个仅存在于新冠病毒中的特定基因，以鉴定新冠病毒。这样一来，新的测试盒可以在6小时内获取新冠病毒检测结果，这与传统方法需要一整天的检测时间相比有了很大的进步。韩国“Kogene Biotech”公司快速准确的诊断试剂盒已经在各大医院广泛使用。





韩国“Kogene Biotech”公司是韩国首家新冠病毒检测试剂盒供应商。首批提供3万个试剂盒，对4000人进行测试，因为每个人都经过反复测试，试剂盒的准确性得到了验证。随着韩国“Kogene Biotech”公司成功研发试剂盒的消息传遍全球，公司收到了大量的订单。





美国食品药品监督管理局最近邀请韩国“Kogene Biotech”公司向美国政府提交紧急使用授权申请。随着新冠病毒在世界范围内蔓延，快速而准确的测试变得越来越紧迫。韩国“Kogene Biotech”公司展示了韩国卓越的诊断试剂盒技术，为国际社会带来了希望。