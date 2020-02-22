北韩经济遭新冠肺炎疫情重创

ⓒ YONHAP News

随着新冠肺炎疫情长期化，北韩经济将遭受严重打击。北韩在遭受国际社会强力制裁的情况下，为防止新冠病毒流入境内而封锁边境，这使北韩与中俄两国间的贸易大幅减少，赚取外汇的门路也被阻断等，北韩经济陷入了严重困境。





过去，北韩实行计划经济政策、重工业优先政策、国防和经济并行政策。在此过程中，北韩与中国之间的贸易和北韩境内的市场扮演支撑北韩经济的栋梁角色。但是新冠肺炎疫情暴发后，北韩封锁与中国接壤的边境等，两个月来全面关闭边境，因此北韩难以筹措外汇，且粮食短缺情况极度恶化。中国是向北韩提供粮食最多的国家，但是北韩封锁边境后，难以从中国进口粮食和生活用品以及各种原材料，而使北韩经济状况极度恶化。因此，北韩经济现况最近成为全球热议的话题。





3月10日，北韩对外宣传媒体“我们民族之间”报道称，北韩为防止新冠肺炎疫情扩散和避免疫情带来更大灾难而甘受巨大经济损失，采取超强防疫措施，这并不是谁都能轻易下定决心并付诸实践的。3月17日，北韩国务委员会委员长金正恩出席平壤综合医院开工仪式，下令争取在今年10月劳动党建党75周年竣工，并表示当今极度恶劣的国内外环境是前所未有的。由此可知，新冠肺炎疫情确实给北韩经济带来前所未有的巨大冲击。





北韩经济陷入严重危机的主要原因在于北韩封锁与中国接壤的边境。去年，北韩和中国的贸易比重占其整体贸易超过90%，且很多中国公民前往北韩观光旅游等，中国政府在不违反联合国安理会对北韩制裁决议的情况下，向北韩间接地提供相当多的外汇。今年1月，北韩为防止新冠病毒流入境内而封锁与中国接壤的边境，而且中国国内的新冠肺炎疫情得到控制后，中国政府为防止病毒从外部流入而停止同北韩的贸易，并严加取缔走私活动。中国是北韩最大贸易伙伴，但是近来双边贸易急剧减少。据日本共同通信社援引中国政府发布的数据报道，今年1月和2月，中国仅从北韩进口了1070万美元的商品，同比减少71.9%，中国对北韩出口同比减少23.2%。在此情况下，北韩也不能立即开放边境，因为中国的新冠肺炎疫情虽然逐渐得到控制，但是疫情仍在全球范围内不断蔓延。

支撑北韩经济的市场也因难以供应通过单帮客和走私等方式引入的中国商品而遭遇困难，且价格在持续上升。一直以来，北韩的市场除销售日常用品和医药品外，还进行贸易金融、外币兑换、人力中介乃至房地产交易等，扮演诸多角色。但是与中国接壤的边境被封锁后，难以筹措农产品、食品原料、生活用品，特别是大米、面粉、砂糖、食用油、油漆等在市场上销售的物品，价格也随之飙升，涨幅已达50%。为此，北韩居民的生活变得更加窘迫，如果继续这样下去，饿死的人会比因感染新冠病毒而死亡的人更多。





当地时间3月20日，美国乔治城大学教授威廉·布朗表示，北韩于4月进入插秧期，必须积极展开生产活动，如果北韩居民因担心感染新冠肺炎而回避聚在一起工作，这将使北韩的农业生产受到重创。此外，如果北韩到4月不开放与中国接壤的边境，北韩经济将面临最为严峻的挑战。





当地时间3月22日，美国总统特朗普表示，有意向北韩提供抗疫物资援助。联合国人权事务高级专员米歇尔·巴切莱特则敦促联合国缓和对北韩、伊朗等的制裁，以应对新冠肺炎疫情。目前，国际社会因新冠肺炎疫情遭受困难，特别是像北韩这样医疗卫生系统薄弱、检查检疫技术水平低下的国家更是如此，因此国际社会必须向北韩提供所需援助。如果不立即提供相关援助，北韩的情况有可能恶化到难以收拾的地步。此外，北韩表示其境内尚未出现新冠肺炎确诊病例，但是以目前的情况来看，新冠病毒有可能通过北韩与中国接壤的边境传入北韩。因此，国际社会必须立即向北韩提供抗疫物资援助，以免情况进一步恶化。总之，为了东北亚乃至全世界的和平与安全，联合国等国际组织必须积极地向北韩提供抗疫相关援助。





今天，世界各国必须加强合作，共同应对在全球范围内持续扩散的新冠肺炎疫情。因此，我们希望北韩也能认识到疫情的严重性，尽快加入共同应对新冠肺炎疫情的行列中。