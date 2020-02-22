北韩的新冠肺炎疫情防控情况

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北韩为严防新冠病毒流入境内而关闭边境已逾两个月。1月21日，北韩宣布从第二天开始暂时关闭边境，以防止新冠疫情传入其境内，24日进入国家紧急防疫状态，31日暂停北韩与中国间的国际列车和一切国际航班等，彻底封锁国境。





北韩虽然对外表示迄今尚未出现新冠肺炎确诊病例，但是和确诊病例大幅攀升的其他国家一样推迟各级学校开学时间，并禁止未戴口罩的人乘坐公共交通工具。由此推测，新冠病毒可能已流入北韩境内，且呈扩散之势。有关于此，驻韩美军司令罗伯特·艾布拉姆斯3月13日表示，北韩战机已有24天未飞行，地面部队一个月来没有任何活动迹象。他确信北韩境内已出现确诊病例。那么，我们如何能预估北韩内部情况呢？





众所周知，北韩的医疗系统极为脆弱。根据美国约翰·霍普金斯大学健康安全中心发布的《2019年全球健康安全指数报告》，北韩的健康安全指数排名在全体调查对象195个国家当中排在第193位。一直以来，由于医疗设施、医疗器械、医药品严重不足，且卫生环境十分恶劣，患结核、伤寒等疾病和传染病的很多北韩居民因未能接受治疗而断送了性命。目前，北韩像似隐瞒真实的新冠肺炎疫情状况。北韩于今年1月全面关闭边境，但是去年11月已在中国武汉出现新冠肺炎确诊病例。因此，在这约两个月的时间里，新冠病毒可能已传入北韩，且北韩采取边境管制措施也难以杜绝图们江、鸭绿江一带的走私活动。也就是说，很多人暗地里渡过图们江和鸭绿江进行走私活动，有可能将新冠病毒带入北韩。总的来说，在北韩全面关闭边境以前，很多北韩居民合法或非法入境中国后返回北韩，因此怎能断定北韩一例新冠肺炎确诊病例都没出现呢？





在新冠肺炎疫情逐渐向全球扩散之际，北韩果断地关闭边境，并对港口、边境等通往国外的渠道采取高强度防疫防控措施。3月12日，北韩劳动党机关报《劳动新闻》报道称，北韩已加大对进口物资的检疫力度。21日又报道称，北韩已向港口、边境等地供给防护服、检查检疫器材、消毒药品，并对入境人员和进口物资实施检查检疫和消毒处理。北韩当局最近下达的新方针将重点放在防止新冠病毒从国外流入境内上，并介绍了处理进口物资时的重要守则，包括消毒药品规格、消毒方式、防护服和装备规定，以及各类运输工具的消毒方法。如此这般，北韩当局通过媒体向民众传达防疫内容，并强调防疫的重要性，但是付诸实行仍存在较大的难度。2003年出现非典疫情时，北韩居民只能以口含大蒜汁的方法消毒，没有其它可用的消毒药品，而防护服都是从中国紧急进口的。北韩通过新闻媒体公开的防护服可说是给民众看的展示用防护服，在现场执勤的防疫工作人员难以配备防护服等医疗防护装备。





目前，北韩在加大新冠肺炎疫情防疫力度。3月17日，北韩劳动党机关报《劳动新闻》报道称，北韩为彻底杜绝新冠病毒流入和传播，仍在全国各地大力开展紧急卫生防疫事业，并持续加大防疫力度。此外，北韩媒体接连报道，北韩在治疗药物、口罩、空气杀菌器等的开发上取得极大成果，并强调北韩较韩国更为成功应对新冠肺炎疫情。但事实可能并非如此。《劳动新闻》报道称，北韩的理发店、美容院等服务场所都进行彻底消毒，配置用品用紫外线消毒杀菌，并对空气过滤器另行消毒。但是在北韩众多的理发店和美容院当中，设置空气过滤器的还不到十家。此外，北韩媒体上月25日报道称，多家医学研究院和平壤医科大学药学系开发出针对新冠病毒的药物，目前在进行临床试验，并成功研制出有助于治疗呼吸系统疾病的治疗用口罩和预防及治疗呼吸系统疾病的超声波气体发生器。北韩强调，在超声波气体发生器里投入盐水、大蒜汁和抗生素后启动运转，有助于治疗呼吸系统疾病。但是我们要斟酌这些内容是北韩媒体遵照劳动党宣传鼓动部下达的指示进行报道的。





北韩在预防新冠肺炎的层面让居民们义务性地佩戴口罩。2月初开始，在北韩新闻媒体的图片报道中经常可见居民们佩戴口罩的照片，但是口罩的样子和颜色有些奇异，显露出合成迹象。因此，有分析认为北韩的口罩供应严重短缺。北韩的口罩供应确实严重短缺。在此情况下，北韩表示上月初制定口罩增产对策，并投入大量生产，目前在平壤服装厂、万景台服装厂、江东服装厂等许多工厂一天生产数万只口罩。也就是说，北韩在 平壤等全国各地的布料厂和服装厂生产居民所需的口罩。但是在遭受国际社会强力制裁和因新冠肺炎疫情而关闭北中边境的情况下，北韩难以确保生产口罩所需的原材料而无法向居民们及时供应口罩。因此，除了党员干部、从事对外贸易工作和医疗卫生工作的人员以外，难以分配到口罩。在此情况下，一半居民只能佩戴用旧衣服亲自制作的既不卫生又无效果的口罩。





但是也有人主张，由于北韩在新冠肺炎疫情暴发初期就关闭边境等采取强硬措施加以应对，因此疫情在北韩扩散的可能性并不很大，且从限制居民自由移动的北韩体制特点来看，像韩国这样出现集体感染事例的可能性也很小。此外，在新冠肺炎疫情在全球范围蔓延的情况下，很多国家推迟或取消军事训练，但是北韩最近还进行火力打击训练，这表示新冠肺炎疫情在北韩内扩散的情况并不十分严重。那么，北韩是不是新冠肺炎疫情安全地带呢？





在封锁边境、紧闭门户方面，北韩堪称世界第一。2003年非典疫情暴发时，北韩封锁边境6个月，2014年埃博拉疫情暴发时封锁边境4个月，并表示没有出现一名被上述病毒感染的患者。尽管北韩封锁边境，但仍有人在边境地区进行走私活动，且北韩国境警备队队员和这些走私犯串通勾结，并以视若无睹为代价收取美元或人民币。此外，北韩无法完全隔离疑似患者，且以北韩脆弱的医疗卫生体系难以治愈确诊患者，出现死亡病例也不对外公开。北韩声称已构建当今世界上最优越的社会主义医疗卫生系统，因此绝不容许疫情防控失败，即使出现再多的确诊病例或死亡病例，北韩也会对外宣传在金正恩委员长的领导下，通过完善的社会主义医疗卫生系统，从蔓延全球的传染病中守护了国家和人民群众的健康安全。





不论如何，一旦传染病在北韩境内蔓延，北韩社会有可能陷入不可收拾的混乱局面。因此，为防患于未然，北韩必须在韩国的协助下积极构建先进的医疗卫生系统。