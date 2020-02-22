东京奥运会推迟至明年举办

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受新冠肺炎全球大流行的影响，原定于今年7月24日开幕的2020东京夏季奥运会将推迟至明年举办。





尽管日本政府和国际奥委会一直坚持如期举办，但由于部分国家宣布不参加，再加上外界对大赛安全的担忧和舆论的批判，双方最终决定推迟举办奥运。





日本首相安倍晋三和国际奥委会主席巴赫24日通电话，就奥运会推迟一年举办全面达成协议，当天距离奥运会开幕还有122天。双方一致认为，在新冠肺炎疫情还未结束的情况下无法举办奥运会。过去曾有过奥运会因战争取消的先例，但推迟举办还是奥运会124年历史上的首次。随着奥运会被推迟，所有筹备工作和程序都已中断。奥运圣火虽已抵达日本，但原本计划从26日起进行的奥运圣火日本境内传递活动也被取消。





本届奥运会早前就被认为很难正常举办。始发于中国的新冠肺炎疫情不仅在韩国、日本等邻国蔓延，更扩散至欧洲和美国，全球大部分国家都开始关闭国门。本月11日世卫组织宣布新冠肺炎疫情全球大流行后，全球陷入了恐慌状态，金融市场大幅波动，在美国和欧洲各国，除超市和药店以外，所有商店都暂停营业，居民出行也受到限制，日常生活停转。在韩国，篮球、排球等运动的冬季赛季也在比赛未能全部进行的情况下结束，棒球和足球则推迟开赛。包括欧洲的主要足球联赛在内，全球几乎所有运动都全面中断，奥运会正常举办实际上已不可能。但日本政府一直到最后都未能放弃正常举办的希望。1940年东京奥运会就因中日战争而未能举办，直到1964年才举办。此外，若推迟奥运，日本还将面临巨大的经济损失，安倍晋三政治地位也将被动摇。然而在世卫组织宣布新冠肺炎全球大流行后，美国总统特朗普也提出了推迟的可能性，加拿大、澳大利亚又先后宣布不参赛，局面最终无法扭转。运动员们的反对也较为激烈。受到出入境限制、公共运动设施关闭等影响，出征奥运会的运动员无法继续进行训练。运动员们不仅不能在本国训练，也无法前往日本和邻近的韩国进行适应训练。





奥运会被推迟引发的问题相当多。全球最大规模的运动会将不得不在一年后重新筹备，所有田径、游泳等项目的大规模锦标赛日程也将进行调整。这对韩国国内的运动员选拔和训练也将造成混乱和影响，引发了外界的忧虑。例如，足球等对年龄有限制的项目将不得不调整队伍阵容。